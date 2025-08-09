¿Nuevo emprendimiento en TransMilenio? captan a hombre cortándose el cabello en un bus

TransMilenio es, sin duda, un lugar muy particular, debido a los momentos curiosos e insólitos que ocurren al interior del sistema de transporte. Cada día, los usuarios son sorprendidos con una nueva situación que, en algunos casos, provoca risas y, en otros, indignación.

Todo indica que los colados no son el único problema que enfrenta TransMilenio. El comportamiento de ciertos pasajeros dentro de los articulados genera molestia no solo en la administración del sistema, sino también entre quienes usan a diario este servicio.

Hace poco, se hicieron virales algunos videos que generaron gran incomodidad entre los ciudadanos. En uno de ellos se observó un “colatón”, donde decenas de personas evadieron el pago del pasaje saltando o pasando por debajo del torniquete. Poco después, otro video causó polémica, pues mostraba a una pareja que, sin importarles la presencia de otros pasajeros —incluidos niños—, comenzó a realizar actos obscenos ante la mirada atónita de más personas.



Nuevo emprendimiento en TransMilenio: hombre se corta el cabello en el bus

Ante la indignación generada por estos comportamientos, parecía que nada podría sorprender más a los usuarios. Sin embargo, recientemente se hizo viral en redes sociales un video que, para algunos, fue motivo de risa y, para otros, de incomodidad.

En esta ocasión, se trataba de dos hombres que decidieron convertir uno de los buses articulados en un improvisado salón de belleza. Uno de ellos le cortaba el cabello al otro como si se encontraran en una barbería y no en medio del transporte público. Un pasajero que presenció la escena decidió grabarla y publicarla en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron las reacciones.



Reacciones de usuarios y llamados a la cultura ciudadana

Ante el particular momento, muchos internautas aprovecharon para hacer comentarios sarcásticos sobre la seguridad y el respeto dentro del sistema. “¿Sí logró salir con el celular a salvo?”, escribió una usuaria en tono irónico. Otro comentó: “Definitivamente, en el transporte público se deben soportar todo tipo de situaciones”, criticando los episodios que se viven a diario en TransMilenio.

Es importante recordar que este tipo de comportamientos están prohibidos dentro del sistema. Desde la administración de TransMilenio se han implementado varias campañas para fomentar la cultura ciudadana y el respeto por el espacio común. Sin embargo, casos como estos siguen ocurriendo con frecuencia, convirtiéndose en anécdotas virales que, aunque en ocasiones provoquen risas, reflejan la falta de civismo que aún persiste entre algunos usuarios.