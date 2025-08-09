¿Cuál es la estación de TransMilenio que olía 'maluco'? la tuvieron que evacuar

TransMilenio es uno de los transportes más utilizados por los bogotanos, por lo que cualquier decisión o percance representa una afectación directa para los ciudadanos, en especial si se ven obligados a buscar rutas alternas debido a cierres.

Justamente, un caso similar ocurrió el pasado viernes 8 de agosto por un hecho insólito: en plena hora pico, el sistema se vio obligado a cerrar una de sus estaciones más concurridas debido a la presencia de un “fuerte olor” que obligó a evacuar tanto a los usuarios como al personal de TransMilenio.

Según lo revelado por la entidad, el problema tuvo lugar en el paradero que conecta la estación Jiménez con la avenida Caracas y la calle 11, en pleno corazón de Bogotá.

Ante ello, las autoridades cerraron temporalmente la estación Jiménez sobre la avenida Caracas debido al fuerte olor. La entidad manifestó que los usuarios fueron retirados por precaución.



¿Por qué hubo un fuerte olor en la estación Jiménez?

Si bien en los reportes preliminares no se dieron detalles concluyentes, la información inicial señala que el olor podría deberse a una fuga de gas. Los bomberos acudieron rápidamente a atender el percance en el lugar para prevenir cualquier tipo de emergencia.

De acuerdo con las autoridades, la fuga estaría relacionada con las obras de traslado de redes del paso peatonal subterráneo de la estación, derivadas de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Debido al cierre preventivo, los usuarios debieron buscar rutas alternas, acudiendo a paraderos cercanos como Museo del Oro, Las Aguas y San Victorino.

Bus de TransMilenio Foto: AFP

¿Cuáles son las estaciones que huelen más feo según Chat GPT?

En la experiencia de los ciudadanos, existen varias estaciones de TransMilenio que, lamentablemente, son reconocidas por su mal olor. A partir de las opiniones recopiladas, este es el top 5 de las que huelen peor:

