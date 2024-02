Nuevo robo en restaurante en el norte de Bogotá; esta vez se llevaron una réplica de Rolex

Nuevamente se registró un robo en un reconocido restaurante del norte de Bogotá, esta vez los delincuentes iban tras un reloj Rolex; sin embargo, se llevaron una sorpresa porque resultó siendo una réplica.

El hecho se presentó en el restaurante Abasto, puntualmente en la calle 118 con carrera quinta en el barrio Santa Bárbara, en el norte de la capital del país.

En las horas de este domingo, dos hombres en moto llegaron hasta el sitio, uno de ellos se bajó, sacó un arma de fuego y amenazó a varias personas que estaban en el sitio; sin embargo, tenía su objetivo claro, un hombre que llevaba un reloj Rolex.

Al hombre no solo le quitaron el reloj sino otras pertenencias; el ladrón salió como si nada del restaurante, se subió en la moto y se fue junto con su cómplice que lo esperó afuera del lugar durante aproximadamente tres minutos.

Con lo que no contaban los ladrones era que el Rolex no era original sino una réplica valorada en aproximadamente $500.000, por lo que la víctima, a pesar de la insistencia de las autoridades, no quiso interponer la denuncia ante las autoridades. Por fortuna no hubo heridos en el hecho, más que susto que se llevaron decenas de personas que estaban en ese momento en el restaurante.

Por su parte, las autoridades han indicado que el hecho está siendo investigado.