En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ojo, inician recargas para pasajes gratis de TransMilenio: conozca si aplica

Ojo, inician recargas para pasajes gratis de TransMilenio: conozca si aplica

Esta estrategia, por parte del Distrito, busca aliviar el bolsillo de miles de ciudadanos que pueden aplicar a estas recargas gratuitas para el transporte de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad