Ojo, inician recargas para pasajes gratis de TransMilenio: conozca si aplica

A partir de este enero de 2026, el Distrito anunció el inicio de las recargas de pasajes gratis de TransMilenio para más de 700.000 usuarios en toda la ciudad, las cuales buscan aliviar el bolsillo de miles de ciudadanos en materia de movilidad.

No obstante, esta inversión de 10.000 millones de pesos no será para toda la ciudad, sino para tres categorías en especifico, las cuales los ciudadanos podrán determinar en los canales oficiales de TransMilenio:



Adultos mayores de 62 años.

Personas con discapacidad.

Personas categorizadas en pobreza extrema y moderada, según en el Sisbén.

"El esquema tiene como objetivo promover la equidad y garantizar el acceso al transporte público, contribuyendo a la integración social y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. A través de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, el beneficio alcanzará a cerca de 800.000 personas, lo que representa un incremento del 30 % en los beneficiarios en comparación con el modelo actual de apoyos económicos para transporte.", explicaron desde la entidad.

Pasaje de TransMielnio @TransMilenio

Pasaje TransMilenio 2026: conozca si aplica en recargas gratis

Lo primero que deberá contar con la tarjeta personalizada de TuLlave, así el Distrito determinará si sus datos hacen parte de la convocatoria o no. Si sus datos aplican, el proceso lo podrá hacer de dos maneras para activar los pasajes gratis y funcionará de la siguiente manera:



Taquillas de TransMilenio.

Puntos automáticos.

En ambos casos deberá llegar a una estación de TransMilenio y tener a la mano la tarjeta personalizada de TuLlave, si aplica, en cualquiera de los dos puntos deberá pedir la sección de 'subsidio/convenio' y registrar los datos para que en cuestión de minutos queden activos todos los pasajes gratis.

"El beneficio de los subsidios contará con una inversión anual de 100 mil millones de pesos y estará disponible desde el mismo mes de su lanzamiento. En el marco de este nuevo modelo, los hogares en condición de pobreza recibirán entre 5 y 12 pasajes gratuitos al mes, con un diferencial en la asignación del número de pasajes para personas mayores y personas con discapacidad", explicaron.



Pasajes de TransMilenio X: @TransMilenio

Pasaje TransMilenio: ¿en cuánto quedó para 2026?

Con el inicio de 2026, Bogotá se prepara para un aumento en el costo del transporte público, luego de que se confirmara un incremento del 8,47% en el pasaje de TransMilenio, y se publicara un proyecto de decreto que fija la tarifa plena del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en $3.550, es decir, $350 más que la actual. El ajuste se sustenta en el aumento del salario mínimo —que con auxilio de transporte alcanza los $2.000.000—, así como en la inflación, el precio de los combustibles y otros indicadores macroeconómicos que han elevado los costos del sistema.