Operativo terminó en disturbios con motociclistas en Bogotá: hay 12 ‘Picaminosos’ capturados

Un operativo de control de tránsito realizado en el barrio Ricaurte, en el centro de Bogotá, terminó en disturbios y con la captura de 12 personas, motociclistas del grupo ‘Los Picaminosos’, luego de que intentaran impedir por la fuerza la inmovilización de una motocicleta que prestaba servicio de transporte informal.

La intervención fue adelantada por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, que reportó que durante el procedimiento se hizo necesario el uso de la fuerza para garantizar la legalidad de la actuación.

El resultado dejó, además, 29 órdenes de comparendo y la inmovilización de 24 motocicletas por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito.

“Estas capturas corresponden al delito de obstrucción a la función pública. La Policía no permitirá que se vulnere la ley y continuará actuando con firmeza para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá”, señaló la institución en un comunicado.

Perfil de los capturados

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron que siete de los detenidos registraban anotaciones judiciales por diferentes delitos, algunos de ellos de alta reincidencia.

Carlos Eduardo Latorre Marín, de Bogotá, cuenta con siete anotaciones: hurto agravado, estafa, dos por inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto simple, otro identificado como John Alexander Martínez González, de Bogotá, registra cinco anotaciones: dos por inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, lesiones culposas y una denuncia por custodia arbitraria de un menor.

Por su parte, Carlos Stiven Castillo Contreras, de Bogotá, tiene una anotación por falsedad marcaria y David Leonardo Cotes Capacho, de Bogotá, aparece con una anotación por lesiones culposas. Otro de los capturados, identificado como Donalson Enrique Gámez Chávez, de Bogotá, presenta dos anotaciones por fraude a resolución judicial.

Dayan Estiben Pérez Cruz, de Bogotá, tiene una anotación por daño en bien ajeno y Nelson David Suárez Fino, de Quipile, Cundinamarca, cuenta con cinco anotaciones por amenazas, dos por violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones.