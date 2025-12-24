En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Persecución terminó en balacera en pleno centro de Bogotá: un muerto y cierres viales

Persecución terminó en balacera en pleno centro de Bogotá: un muerto y cierres viales

Un intercambio de disparos en la carrera 10 con calle 6 en Bogotá dejó una persona sin vida. La persecución habría comenzado en el norte de la ciudad y terminó en el centro.

Foto: redes sociales
Por: Felipe García
Actualizado: 24 de dic, 2025

