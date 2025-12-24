Persecución terminó en balacera en pleno centro de Bogotá: un muerto y cierres viales

Una intensa persecución que se habría iniciado en la localidad de Suba terminó en una balacera en el centro de Bogotá, dejando como saldo una persona muerta. El hecho se registró en la mañana de este miércoles 24 de diciembre, en la carrera 10 con calle 6, un punto neurálgico de la ciudad, donde se escucharon múltiples detonaciones que alertaron a transeúntes y comerciantes del sector.

Según información preliminar entregada por las autoridades, en ese lugar se produjo un cruce de disparos cuyo desenlace fue fatal. Hasta el sitio llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

La escena fue acordonada mientras el grupo de criminalística desarrollaba labores de inspección judicial, lo que obligó al cierre vial de la calle 6 con carrera 10, en sentido Occidente–Oriente. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar como rutas alternas la NQS y la calle 19 para evitar congestiones en la zona.

Sin embargo, ciudadanos que transitan a diario por el sector manifestaron su preocupación por los desvíos habilitados. Según denunciaron, algunos de estos obligan a ingresar por el barrio San Bernardo, donde se estarían presentando hurtos a vehículos que toman esa ruta. De acuerdo con los testimonios, esta situación se estaría registrando desde antes de las 6:00 de la mañana.



Ante este panorama, la comunidad pidió mayor acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá y de los agentes de tránsito para garantizar la seguridad de los conductores y peatones mientras avanzan las investigaciones y se restablece la movilidad en el centro de la ciudad.