Polémica por ‘La noche de las ánimas’ en el Cementerio Central: evento no tiene permiso

El Cementerio Central de Bogotá es uno de los lugares más representativos de la historia de la capital, pues alberga mausoleos, esculturas y monumentos que hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad. Además de su valor histórico, el lugar continúa funcionando como espacio funerario, por lo que las actividades que se realizan allí deben cumplir con condiciones específicas de seguridad.

En este contexto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció que no autoriza la realización de ‘La noche de las ánimas’, un evento que había sido promocionado para el próximo 31 de octubre y que contemplaba recorridos nocturnos y experiencias relacionadas con investigaciones paranormales.

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¿Por qué la UAESP no autorizó ‘La noche de las ánimas’?

La entidad explicó que la decisión se tomó después de evaluar diferentes aspectos relacionados con la seguridad de los visitantes, la conservación del patrimonio histórico, los derechos de propiedad privada y las condiciones contractuales que regulan la administración del cementerio.

Uno de los puntos que preocupa a la UAESP es el estado de algunos sectores de la infraestructura. Por esta razón, solicitó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) una evaluación para identificar las afectaciones existentes y establecer las medidas necesarias para su manejo.



La entidad explicó que el hecho de que el Cementerio Central siga prestando sus servicios funerarios no significa que todas sus áreas estén habilitadas para realizar eventos. Por eso, actividades como los recorridos nocturnos deben cumplir con condiciones específicas de seguridad y protección del lugar.

Ante esta situación, la UAESP solicitó a Inversiones Montesacro S.A.S., empresa concesionaria encargada de administrar el lugar, que no autorice ni facilite la realización de la actividad y que comunique la decisión a sus organizadores.

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Cementerio Central: patrimonio histórico

El Cementerio Central fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 1984. Sus mausoleos, esculturas, monumentos y elementos arquitectónicos forman parte del patrimonio histórico y cultural de Bogotá.

Por esta razón, la UAESP señaló que cualquier actividad que se desarrolle en el lugar debe respetar su función funeraria, su significado histórico y la memoria de las personas sepultadas, así como los sentimientos y derechos de sus familiares.

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Otro de los aspectos que genera preocupación son las versiones sobre posibles recorridos por mausoleos de propiedad privada. La entidad advirtió que estos espacios no pueden utilizarse sin el consentimiento de sus propietarios y sin cumplir los requisitos legales correspondientes.

¿Qué pasará con los que compraron entradas para el evento?

La UAESP aclaró que no asumirá responsabilidades jurídicas ni económicas por los compromisos comerciales que los organizadores, patrocinadores u otros terceros hayan adquirido en relación con una actividad que no cuenta con su autorización.

Por lo tanto, quienes hayan comprado entradas o realizado pagos deben dirigirse a los organizadores para consultar las condiciones aplicables a sus compras. La entidad no anunció un mecanismo de reembolso ni informó detalles sobre la devolución del dinero.

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Finalmente, la UAESP precisó que esta decisión no significa que estén prohibidas todas las actividades culturales o de apropiación social del patrimonio funerario. Las propuestas futuras podrán ser evaluadas siempre que cumplan las condiciones de seguridad, protección patrimonial, respeto por la propiedad privada y los requisitos legales y contractuales vigentes.

