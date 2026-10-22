Dos menores que desaparecieron tras salir de colegio en Kennedy fueron localizadas en Usme

Las dos menores de 13 y 16 años que habían desaparecido tras salir de un colegio público en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, fueron encontradas. La Policía confirmó su ubicación en medio de la búsqueda que habían emprendido sus familias desde el pasado viernes.

De acuerdo con la información conocida, las niñas fueron localizadas en la localidad de Usme y posteriormente trasladadas a Kennedy. A esta hora, las menores son llevadas a un centro médico para una valoración y el restablecimiento de sus derechos.

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El caso había generado preocupación debido a que, presuntamente, un hombre se hizo pasar por un familiar para retirar a las estudiantes de la institución educativa. El hombre habría presentado una autorización firmada que le permitió salir con las menores sin que sus padres fueran contactados.

Según el relato de los familiares, ninguno de ellos recibió una llamada del colegio para confirmar la autorización de salida. Los padres señalaron que únicamente tuvieron conocimiento del documento firmado, por lo que se busca establecer cómo se permitió que las niñas abandonaran la institución.

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Investigan posibles fallas de seguridad en el colegio

La Secretaría de Educación adelanta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad del colegio público de Kennedy. Las autoridades buscan establecer cómo el hombre logró retirar a las dos menores sin la verificación directa de sus acudientes.

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Por ahora, las niñas recibirán atención médica y una valoración para garantizar su bienestar y el restablecimiento de sus derechos. Entretanto, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de su desaparición, la identidad del hombre que las retiró del colegio y las posibles responsabilidades en este caso.