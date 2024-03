Policía amenazó con pistola eléctrica a conductor del Sitp en plena vía pública de Bogotá

En video quedó registrado el momento en el que un conductor del Sitp es abordado por varios uniformados de la Policía a plena luz del día en el sur de Bogotá, mientras cubría la ruta Los Libertadores en la localidad de San Cristóbal. De acuerdo con la denuncia del operador, los policías lo detuvieron porque, al parecer, habría chocado contra una patrulla; sin embargo, el trabajador negó que esto haya pasado.

Uno de los uniformados de la Policía, según se ve en el video, le exigió al conductor que se bajara del bus, a pesar de que el vehículo se encontraba lleno de pasajeros, solicitud a la cual el trabajador se negó y por lo cual sostuvo una discusión verbal con el Policía, quien le reclamaba que se bajara.

En un momento se escucha cuando el Policía le dice al conductor, en tono desafiante, que se bajara del bus para que continuara la discusión. Ante la negativa del operador del Sitp, el uniformado apuntó su arma taser eléctrica hacia el conductor. “Abra o se los pego”, le dijo el Policía al conductor en tono amenazante y a pesar de que el bus se encontraba repleto de pasajeros en ese momento.

“Dejo constancia que el agente de la Policía me quería bajar del bus porque supuestamente lo estrellé, pero en realidad yo no lo estrellé. Tengo el bus totalmente lleno y no he podido abrir las puertas, porque la verdad, se quieren subir a bajarme, a esposarme y a golpearme por algo que yo no he hecho”, indicó el conductor del bus asustado por lo que ocurrió en una de las vías del sur de Bogotá.

Aunque Blu Radio insistió a la Policía para obtener un pronunciamiento sobre este hecho, las autoridades correspondientes aún no se han referido al caso, por lo que se desconoce hasta el momento el procedimiento policial que los uniformados estaban haciendo en contra del conductor del Sitp.