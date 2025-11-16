Policía de Bogotá capturó 8 delincuentes que se hacían pasar por trabajadores de telecomunicaciones

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de ocho personas, cinco de ellas extranjeras, todas señaladas de participar en el hurto de cable de fibra óptica. La captura se evidencia luego de que las autoridades recibieran una llamada a la línea de emergencia 123.

La comunidad de la localidad de Barrios Unidos, en el barrio 7 de Agosto, registró la presencia de un vehículo con comportamiento sospechoso. A partir de ello, las patrullas activaron los protocolos de seguimiento, ubicando el automotor y deteniéndolo finalmente en la carrera 19 con calle 63.

Durante la verificación se determinó que ninguno de los delincuentes pertenecía a la empresa de telecomunicaciones. Además, el vehículo en el que se movilizaban había sido reportado como hurtado en la vía a La Calera.

En el momento en el que se inspecciona el vehículo, los uniformados encontraron a los ocupantes portando prendas similares a las utilizadas por una reconocida empresa de telecomunicaciones, así como cascos, seguetas, destornilladores y conos de seguridad, aseguró el teniente coronel Jorge Arizal, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos.



En el interior del automotor fueron hallados más de 60 metros de cable de fibra óptica, que están avaluados en 14 millones de pesos. Las autoridades confirmaron que el material habría sido robado horas antes en inmediaciones de la misma vía.

Los capturados ya registraban anotaciones previas por hurto y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso para definir su situación judicial.

La Policía Metropolitana de Bogotá resaltó que, en lo corrido del año 2025, han sido detenidas más de 31.537 personas por diversos delitos, lo que evidencia, según la institución, el fortalecimiento de las acciones contra la delincuencia en la capital. Las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo por medio de la línea 123.