Policía incauta más de 1.600 dosis de droga en “Calle del Tango” en la localidad Rafael Uribe Uribe

En las últimas horas, en un procedimiento de allanamiento en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, se logró el desmantelamiento de un centro de microtráfico denominado como “La Calle del Tango”; un inmueble que era utilizado para la fabricación, almacenamiento y distribución de drogas que eran llevadas a los barrios Divino Niño y Las Lomas.

En el operativo de allanamiento se incautaron 1.600 dosis de estupefacientes, más de 1.200 dosis de marihuana y 450 de bazuco, así como dinero en efectivo que está presuntamente relacionado con la actividad ilícita. De acuerdo con el informe, la estrategia utilizada por los “Taquilleros” era colocar cada día un vendedor diferente en la zona, con el fin de no ser identificados. Sin embargo, resalta la Policía de Bogotá que, gracias a la denuncia ciudadana, se dio con el paradero de esta vivienda donde se comercializaba la droga.

“La investigación permitió llegar a una vivienda en el lugar conocido como la calle El Tango, donde se encontraron más de 1.600 dosis de estupefacientes y dinero, al parecer producto del hecho ilícito. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes”, confirmó la teniente coronel Carolina Ibagué, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con datos de la Policía, en lo corrido del 2025 se han registrado la incautación de 7,6 toneladas de droga y más de 2.000 capturas relacionadas con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.