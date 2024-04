Policía no dejó entrar al baño a conductor en portal de TransMilenio en Bogotá: lo sacó a empujones

Un hecho indignante tuvo lugar en uno de los portales de TransMilenio en Bogotá. Según quedó evidenciado en un video, grabado por un conductor de bus, un patrullero de la Policía le negó la entrada al baño porque, según él, el operador pasó el torniquete del portal sin validar su pasaje; es decir, sin pagarlo.

A pesar de que el conductor ya estaba dentro del baño, el uniformado entró al lugar y no permitió que el hombre hiciera sus necesidades fisiológicas, acto seguido a este lo sacó a empujones argumentando que no era un baño para los TransMilenio ya que ellos tenían su lugar para entrar.

“No me empuje mijo. No me toque, no sea abusivo ¿dónde quiere que vaya al baño entonces?”, reclama el conductor al uniformado, quien continúa diciéndole que se retire del baño porque no era problema de él y que si no se iba del lugar iba a hacerle una orden de comparendo por no pagar el pasaje.

Según se ve escucha en el video, el patrullero de la policía le reclama al conductor del bus de TransMilenio porque al cruzar el torniquete para entrar al baño no pagó el pasaje, a lo que el operador le respondió que había sido autorizado por no haberlos funcionarios de chaleco rojo que trabaja para la compañía de transporte público de Bogotá.

“Ahí hay un baño para ustedes”, indicó el patrullero de la Policía al conductor, quien agitado le respondió al uniformado que no tenía acceso a ese baño y que era un ser humano como cualquiera que necesitaba hacer sus necesidades de manera urgente.

Luego de la discusión, el conductor del TransMilenio fue hasta donde uno de sus supervisores, al parecer, quien fue el que le dio la instrucción de ir al baño donde se generó la pelea con el policía ya que el designado para ellos no tenía agua. Allí, el funcionario de chaleco rojo le dijo al patrullero que en efecto había dado la instrucción, por lo que le hizo el reclamo por no dejar entrar al operador al baño.

Frente al video que circula en redes sociales, en el que se evidencia un altercado entre un integrante de la Policía y un operador del Sistema, TransMilenio precisa que:

Tan pronto se conoció el caso, se solicitó al Comando de Transporte Masivo de la Policía, requerir al oficial para esclarecer lo sucedido.

Es importante precisar que en cada portal existen baños para el uso de los operadores, en el caso del Portal de Usme se trabaja, desde la dirección de infraestructura y un concesionario del Sistema, para implementar un nuevo mecanismo para optimizar su uso por parte de los operadores.

El Ente Gestor hace un llamado a todos los actores del Sistema a mantener un trato cordial, basado en el respeto.