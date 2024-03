Por llevarse una billetera vacía, robaron a abuela en Bogotá; hirieron a su hijo y nieto

En una día destinado a la celebración y la alegría, una familia en el barrio San Cipriano, localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, fue brutalmente atacada por delincuentes armados mientras regresaban a casa después de festejar el cumpleaños de la abuela.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el hecho dejó a dos miembros de la familia heridos (el hijo y el nieto de la mujer), y ha resaltado una vez más la preocupante situación de seguridad en la capital del país.

Los hechos ocurrieron frente a un conjunto residencial cuando la familia estaba a punto de ingresar al mismo. Dos individuos a bordo de una moto los interceptaron y sin mediar palabra abrieron fuego contra el hijo y el nieto de la cumpleañera.

El objetivo era robar, pero la billetera que lograron arrebatar estaba vacía, pues todos el dinero había sido gastado en la celebración momentos antes.

En conversación con Blu Radio, la abuela afectada describió lo que sintió al presenciar el violento asalto: "Yo venía con mi nieto y mi hijo mayor. Cuando ya llegábamos a un paso de la portería en la esquina, yo vi que un tipo se le abalanzó así, pero yo pensé que era de pronto un amigo que lo estaba haciendo en broma".

“Cuando yo vi que sacó el arma, la pistola se la puso ahí, yo empecé a gritar. Yo dije, ¡Dios mío! Cuando yo vi que él la hizo así, le disparó y dije me lo mató. Ya ni siquiera pude pedir ayuda porque no nada, el cayó y entonces me decía: ‘Tranquila, abuela, tranquila, tranquila que eso fue de juguete’, por tranquilizarme", agregó la mujer.

Afortunadamente, ambos heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, el trauma emocional y la indignación persisten entre la familia y la comunidad, quienes han expresado su frustración ante la creciente inseguridad en Bogotá.

La abuelita, quien también resultó afectada por el shock del incidente, hizo hincapié en el estado actual de la seguridad en la ciudad, pues ya ni se puede ir siquiera a celebrar un cumpleaños porque al llegar a casa los están atracando.

