¿Por qué la incertidumbre ahora con los eventos y conciertos? Responde la Alcaldía de Bogotá

Bogotá atraviesa una creciente polémica por la aparente incertidumbre en la autorización de conciertos y espectáculos masivos. En entrevista con Mañanas Blu, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó las razones detrás de la situación, aclarando que no se trata de un cambio reciente en la normativa, sino de la aplicación de procedimientos que históricamente han funcionado bajo los tiempos legales.

“No ha cambiado nada. Entre 2024 y 2025 hemos hecho casi 1.500 eventos de alta o media complejidad que han salido bien, gracias al trabajo articulado entre empresarios y el Distrito”, afirmó Quintero, insistiendo en que la capital continúa siendo un escenario clave para artistas internacionales.



Los tiempos de subsanación en los permisos de conciertos

Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno a los plazos en los que los organizadores entregan documentación y las autoridades emiten los permisos. Según el secretario, la norma actual permite que las autorizaciones salgan incluso el mismo día del evento, algo que, aunque legal, genera incertidumbre en el público y en los empresarios.

En Bogotá los tiempos de subsanación llegan hasta el día mismo del concierto. Queremos modificar el decreto para que los permisos estén listos al menos cinco días antes explicó Quintero.

La Alcaldía ya trabaja en esta modificación normativa, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad tanto a los asistentes como a los productores de espectáculos.



Cancelan concierto de Kendrick Lamar Foto: Blu Radio

¿Por qué la polémica ahora?

La discusión tomó fuerza tras los inconvenientes en un evento reciente, que pusieron sobre la mesa la necesidad de ajustes. Sin embargo, el secretario enfatizó que en conciertos de gran escala, como los de Shakira o Silvestre Dangond, los permisos también se otorgaron a última hora, aunque no se hiciera público.

Eso siempre ha sido así. Los permisos generalmente salen el día anterior, dos días antes o incluso el mismo día del concierto indicó.

Desde el Distrito se asegura que no hay riesgo de cancelaciones de último minuto, siempre y cuando los empresarios cumplan con los requisitos establecidos.



Seguridad, la prioridad de la Alcaldía de Bogotá

Más allá de la burocracia, el eje de la política distrital es la seguridad de los asistentes. Para este fin de semana están programados 27 eventos masivos en Bogotá, y cada uno atraviesa estrictos procesos de revisión por parte de cinco entidades encargadas de emitir conceptos favorables.

Tenemos una responsabilidad enorme como Distrito: garantizar que en cada uno de los eventos no pase nada. Por eso nuestras revisiones son tan exhaustivas sostuvo Quintero.

El secretario subrayó que la prioridad es que el público disfrute de los espectáculos sin riesgos en caso de emergencias o incidentes.