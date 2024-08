Revise esta parte de su factura de luz Enel en Bogotá: puede tener cobros inesperados

Enel es una de las principales empresas de distribución de energía eléctrica en Colombia, especialmente en la región de Bogotá y Cundinamarca. Pero más allá del servicio de luz, hay otros que puede ofrecer por medio de facturación.

Entre esos servicios puede estar incluido el alumbrado público, aseo y el famoso crédito fácil Codensa.

Sin embargo, hay un cobro que pasa desapercibido por muchos usuarios, y se llama Portafolio de Enel X.

"Hace 4 facturas estoy recibiendo cobros no autorizados por concepto de “portafolio Enel X”. He asumido el pago total de la factura porque el botón de PSE no permite pago parcial, sino que toca pagar toda la factura", denuncia en redes sociales una usuario.

¿Qué es el Portafolio Enel X?

Se trata del portafolio enfocado en brindar servicios de instalaciones eléctricas y asistencias. Entre ellos están:



Independización de contadores eléctricos : este servicio consiste en instalar dos o más medidores de energía en predios que cuenten con varias viviendas o locales, para que cada uno pueda registrar su consumo de forma independiente.

este servicio consiste en instalar dos o más medidores de energía en predios que cuenten con para que cada uno pueda registrar su consumo de forma independiente. Adecuaciones eléctricas internas : en caso de que quieras hacer una remodelación o ampliación y necesites nuevas instalaciones eléctricas, nada mejor que hacerlo con manos expertas. Enel X cuenta con el personal capacitado para ayudarte en tu proyecto, cumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para garantizar una instalación segura.

en caso de que quieras hacer una y necesites nuevas instalaciones eléctricas, nada mejor que hacerlo con manos expertas. Enel X cuenta con el para ayudarte en tu proyecto, para garantizar una instalación segura. Remodelación del cuarto de medidores : para asegurar estabilidad en el servicio de energía es importante que el cuarto de medidores del conjunto o edificio estén en buen estado. Ten en cuenta que, si tienen más de 15 años, estos deben ser remodelados por seguridad de la copropiedad.

para asegurar es importante que el cuarto de medidores del conjunto o edificio estén en buen estado. Ten en cuenta que, si tienen más de 15 años, estos deben ser remodelados por Aumento de carga : si sientes que la demanda energética de tu predio ha aumentado y tienes máquinas o equipos de alto consumo de energía que no están funcionando bien, es probable que necesites un aumento de carga en el hogar . Al aumentar la potencia, tus equipos rendirán al 100 % de su capacidad.

si sientes que la demanda energética de tu predio ha aumentado y tienes máquinas o equipos de alto consumo de energía que no están funcionando bien, es probable que necesites un . Al aumentar la potencia, tus equipos Traslado de Contadores Eléctricos: sabemos que es incómodo que cada mes llegue personal a leer tu medidor de energía. Por ello, facilitamos el traslado del contador eléctrico hacia el exterior de la vivienda, lo que hará que la lectura sea mucho más fácil, rápida y sin interrupciones.

También seguros y pólizas para el hogar, asistencias médicas y de funerarias.

Cobros que pueden activarse según denuncias ciudadanas sin que los usuarios lo autoricen o sepan de ellos. Así que revise su factura de luz y si tiene este tipo de cobros comuníquese con Enel.