Enel admite errores de facturación en Bogotá y Cundinamarca: las filas para reclamar son eternas

En Bogotá y Cundinamarca se registró un error en la facturación a los clientes de Enel, pues les llegaron altísimos cobros en el servicio de la energía. Además de eso, los ciudadanos se quejan que cuando reclamaron ante la empresa la única respuesta que recibieron era que debían pagar oportunamente para evitar la suspensión.

“Cortaron la luz, me están cobrando factura sobre factura y eso no es posible. Estoy desde las 3:00 de la mañana haciendo fila acá. El viernes no me atendieron”, dijo una de las afectadas.

Sin embargo, tras revisar los casos, Enel se dio cuenta del error y anunció que restringirán temporalmente las suspensiones de los servicios de energía en los hogares afectados. Enel Colombia lamentó y ofreció disculpas a sus clientes del servicio de energía en Bogotá y Cundinamarca por las inconsistencias que se han presentado en las facturas.

Los errores, según la empresa, sucedieron posterior a la actualización de la plataforma comercial que gestiona los procesos de facturación, recaudo y cobranza.

Publicidad

“Pedimos disculpas a nuestros clientes. Hemos detectado inconsistencias en nuestra facturación. Contamos con un equipo que trabaja de manera decidida en solucionar esta situación”, expresó Julia León, subgerente de atención al cliente de Enel.