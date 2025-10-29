Procuraduría inhabilita por 14 meses a concejal Fuchy por llamar “perro y gamín” a agente de policía

La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, suspendió e inhabilitó al concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, más conocido como el concejal Fuchy.

Según el ente de control, la decisión se da tras el episodio que protagonizó el pasado 22 de febrero, cuando el concejal, en medio de un requerimiento policial sobre la Avenida Carrera 68, tuvo una discusión con los agentes, durante la cual utilizó frases como “como usted no sabe a quién paró” y los llamó “perro y gamín”.

En el fallo de primera instancia, el ente de control señaló que Forero Castelblanco, en hechos ocurridos el 22 de febrero de 2024, incurrió en una falta grave al agredir verbalmente a los miembros de la institución policial.

'Fuchi', el motero que es concejal en Bogotá, protagonizó discusión con policías. Pantallazo del video.

“Dicho comportamiento, consciente, voluntario y deliberado, sobrepasó los límites impuestos por la Constitución Política y la ley, en tanto que sabía que, como concejal de la ciudad de Bogotá y como funcionario público, debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que, por razón de su investidura y cargo, tenía un deber de respeto”, señaló en su fallo la Procuraduría Distrital de Juzgamiento.



Ante esto, la Procuraduría también insistió en que el concejal, al ser servidor público, “no solo incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa”, calificándolo además como una falta disciplinaria grave a título de dolo.

Así las cosas, el Ministerio Público también aseguró que el fallo de primera instancia puede ser apelado por el concejal ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.