Procuraduría investiga al concejal 'Fuchi' por bloqueos y presunta agresión durante protestas

El polémico concejal de Bogotá, Julián 'Fuchi' Forero, está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación tras las manifestaciones de motociclistas de este martes 16 de septiembre, que provocaron fuertes traumatismos en la movilidad de la capital del país durante varias horas.

La protesta se realizó bajo el argumento de que la administración actual está desconectada de los temas de movilidad. En varios puntos de Bogotá hubo caos en vías principales, lo que afectó a miles de personas.

“Además, desde hace algunas semanas, el concejal Julián Forero, más conocido como 'Fuchi', insistió en sus redes sociales que hay aspectos como los trancones, las cámaras de fotomulta y los agentes de tránsito que son insuficientes”, se lee en el auto de la Procuraduría.

Ahora, el Ministerio Público indaga, por un lado, la convocatoria del concejal, y por otro, una presunta agresión a un periodista en el marco de esas movilizaciones. En redes sociales se viralizó un video en el que se ve al concejal increpando y reclamándole a un periodista de CityTv que cubría las marchas en Bogotá.

“Hago responsable a este señor por las mentiras que está diciendo. Venga, amigo. No le dé miedo, no le dé miedo. Usted fue el que me entrevistó”, se escucha decir a 'Fuchi', quien trata de impedir que el comunicador se aleje. Por su parte, el periodista le aclaró al funcionario que él solo estaba cumpliendo con su trabajo, por lo que se animó a hacerle una pregunta relacionada con la coyuntura actual y las movilizaciones del gremio motero”, señaló el Ministerio Público.

Las pruebas que está solicitando la Procuraduría son, primero, verificar si a través de las cuentas o redes sociales como Facebook e Instagram del concejal se hicieron convocatorias para la protesta que se realizó hoy.

Además, la Procuraduría le pidió a TransMilenio que informe sobre las afectaciones producto de estos bloqueos y citó a una declaración juramentada al periodista de CityTv para que cuente qué fue lo que pasó durante la protesta en lo que tiene que ver con el episodio con el concejal 'Fuchi'.

Forero también podrá rendir versión libre en la Procuraduría luego de que se le abriera esta investigación disciplinaria.