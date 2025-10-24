Reabren sedes de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía tras cierre de la SIC

Luego de que el pasado 21 de octubre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre inmediato de los establecimientos de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía, este viernes confirmaron la reapertura de estas mismas tras haberse cumplido todos los requerimientos.

"Nos complace informar a la opinión pública, a nuestros comensales, amigos y aliados que, hemos cumplido satisfactoriamente con todos los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y comensales, y con la mejora continua de nuestras operaciones. Así, pues, a partir de hoy, se restablecen las operaciones en nuestras sedes", indicaron.

Cabe recordar que el cierre por parte de la SIC, según indicaron en un comunicado, se dio luego de visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 en los establecimientos de Andrés Carne de Res ubicados en la Calle 3 No. 11A – 56 de Chía (Cundinamarca) y en la Calle 82 No. 12-15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza de Bogotá D.C.

Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía pueden ser las sedes más importantes del restaurante Foto. Andrés D.C.

"Esta noche, ambas sedes tendrán habilitado únicamente el servicio de bar. A partir de mañana, todas las operaciones -incluyendo cocina y bar- volverán a funcionar con completa normalidad. Agradecemos profundamente la solidaridad y el respaldo de nuestros comensales, amigos y aliados durante el proceso", puntualizaron.



La SIC había encontrado deficiencias en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, como ausencia de dispositivos de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas, uniones sin protección y carencia de equipos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos, pero con esta nueva decisión, Andrés D.C habría cumplido con todo lo necesario para prestar el servicio y podrá hacerlo desde este fin de semana del 25 y 26 de octubre como normalmente lo ha hecho.

"Hemos acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad del sistema eléctrico y de gas de nuestras instalaciones. Todas se han realizado a satisfacción y el día de hoy se radicará ante la autoridad el soporte de las mismas para que se pueda levantar la medida", indicaron en Andrés D.C, días atrás cuando recién se hizo el anuncio.