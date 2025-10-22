¿Qué encontró la SIC en Andrés Carne de Res y Andrés DC? Le dio 10 días para corregir

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reiteró que los establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés DC, en la calle 82 de Bogotá, permanecerán cerrados hasta que presenten pruebas verificables de haber solucionado los problemas eléctricos detectados durante las visitas de inspección. La superintendente Cielo Rusinque explicó en entrevista con Blu Radio que, hasta la fecha, no se ha recibido documentación válida que demuestre el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos.

Según Rusinque, los hallazgos en ambos locales representan un riesgo para la seguridad de los asistentes y trabajadores, especialmente por deficiencias en instalaciones eléctricas y tomacorrientes ubicados en zonas húmedas. Aclaró que la decisión no fue arbitraria, sino una medida preventiva adoptada tras el accidente ocurrido en septiembre en una de las sedes, que dejó varios heridos con lesiones de primer y segundo grado.



Qué encontró la SIC en Andrés Carne de Res y Andrés DC

Durante las inspecciones, la Superintendencia identificó conductores eléctricos expuestos, deficiente iluminación y puntos de energía sin protección adecuada, incumpliendo los reglamentos técnicos vigentes desde 2015. “Se encontraron riesgos inminentes relacionados con las instalaciones eléctricas, por lo que no podíamos esperar más. Era necesario ordenar el cierre inmediato”, explicó Rusinque.

La medida también incluyó observaciones en el sistema de gas, aunque en este caso se otorgó un plazo de diez días para corregir las fallas menores. La superintendente precisó que, hasta ahora, la entidad no ha recibido pruebas formales sobre las adecuaciones anunciadas por los representantes del restaurante, y aclaró que las evidencias enviadas por medios alterables, como nubes o enlaces digitales, no cumplen con los protocolos oficiales.

Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía pueden ser las sedes más importantes del restaurante Foto. Andrés D.C.

Andrés Carne de Res busca reabrir antes de Halloween

Los cierres coincidieron con la preparación de las tradicionales fiestas de disfraces que el restaurante organiza cada año, por lo que el impacto económico ha sido considerable. En redes sociales, la empresa aseguró haber realizado las adecuaciones exigidas; sin embargo, Rusinque enfatizó que la reapertura dependerá de las pruebas físicas y certificadas que entregue la defensa del establecimiento.

“Nosotros no actuamos por presión mediática ni por opinión pública. La prioridad es la seguridad y la vida de las personas que asisten a estos lugares”, subrayó la funcionaria, al recordar que la SIC tiene la facultad legal de ordenar cierres cuando detecta riesgos técnicos graves.

Publicidad

Rusinque añadió que la entidad mantendrá la vigilancia sobre ambos establecimientos y advirtió que abrir sin autorización constituiría una obstrucción a una orden administrativa vigente. Por ahora, Andrés Carne de Res y Andrés DC seguirán cerrados hasta que se verifique si realmente corrigieron las fallas eléctricas que generaron la alerta de las autoridades.