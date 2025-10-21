SIC ordena el cierre inmediato de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C. y Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía tras detectar incumplimientos graves en las instalaciones eléctricas y de gas combustible.

Según la SIC, esos incumplimientos representarían riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes.

De acuerdo con la entidad, las medidas preventivas se tomaron luego de visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 en los establecimientos ubicados en la Calle 3 No. 11A – 56 de Chía (Cundinamarca) y en la Calle 82 No. 12-15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza de Bogotá D.C.

Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía pueden ser las sedes más importantes del restaurante Foto. Andrés D.C.

¿Por qué ordenaron cerrar Andrés D.C.?

La SIC informó que durante las inspecciones se encontraron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, como ausencia de dispositivos de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas, uniones sin protección y carencia de equipos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos.



Estas condiciones, según el organismo, constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.

La orden de cierre fue dirigida a la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los reconocidos establecimientos. La medida implica la suspensión inmediata de toda actividad económica, incluyendo:



Restaurante

Bar

Bailadero

Actividades artísticas

Preparación y venta de alimentos y bebidas

Así como cualquier otro tipo de espectáculo o evento.

La Superintendencia también exigió a la empresa presentar pruebas del cumplimiento de los Reglamentos Técnicos de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, además de corregir las deficiencias encontradas para poder solicitar el levantamiento de las medidas preventivas.

La SIC reiteró que el estricto cumplimiento de los reglamentos técnicos es esencial para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de energía eléctrica o gas.

Finalmente, advirtió que el incumplimiento de los reglamentos o de las órdenes impartidas podrá acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).



¿Qué dice Andrés Carne de Res sobre la decisión de la SIC?

Ante la orden de la SIC, Andrés Carne de Res se pronunció: “Hemos acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad del sistema eléctrico y de gas de nuestras instalaciones. Todas se han realizado a satisfacción y el día de hoy se radicará ante la autoridad el soporte de las mismas para que se pueda levantar la medida”