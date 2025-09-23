Confirman acuerdo confidencial entre Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res

Tras varias especulaciones en redes sociales y medios, la familia de la actriz y artista Laura Daniela Villamil confirmó que existe un acuerdo de transacción con el restaurante Andrés Carne de Res, sede Chía, con el fin de apoyar su proceso de rehabilitación, luego del grave accidente ocurrido en agosto de 2024.

El abogado de Villamil señaló en un comunicado que el acuerdo firmado tiene carácter reservado, por lo que no se deben revelar los montos indemnizatorios. “El acuerdo goza de reserva legal y, por lo tanto, no se debe hacer referencia a los montos indemnizatorios, pues ello pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”.

La declaración surge como respuesta a los rumores sobre una supuesta indemnización con una cifra que fue desmentida tanto por el abogado como por la propia artista.

Laura Villamil en La Red. Foto: Instagram @lauradvillamilactriz - captura de pantalla La Red.

El accidente que marcó la vida de Laura Villamil ocurrió el 17 de agosto de 2024, cuando realizaba una presentación con fuego en el escenario del reconocido restaurante. Una chispa alcanzó el traje de plumas que llevaba, provocando que las llamas se expandieran rápidamente y le causaran quemaduras de tercer grado en más del 80 % de su cuerpo. Desde entonces, ha enfrentado un largo y doloroso proceso de recuperación médica y psicológica, acompañado por el apoyo de su familia.



La artista, egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ha recibido el respaldo de la opinión pública y de colegas del sector cultural, quienes han acompañado su camino de rehabilitación. Hoy, la familia pide respeto por la reserva legal del acuerdo y solicita a los medios no difundir versiones no verificadas que afecten la dignidad y seguridad de Villamil.