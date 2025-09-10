MinTrabajo sobre Andrés D.C.: "Identificamos que existía un riesgo inminente para los trabajadores"

El Ministerio de Trabajo, a través de la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, ordenó el cierre de la cocina principal del reconocido restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en el norte de Bogotá.

La decisión se tomó tras una inspección que reveló graves condiciones de salud y seguridad en el trabajo, planteando un riesgo inminente tanto para los empleados como para los clientes.

La viceministra Muñoz explicó en Mañanas Blu, la medida, detallando los hallazgos que motivaron la sanción.

"Identificamos que en la cocina principal de este gran restaurante Andrés Carne de Res, existía un riesgo inminente para los trabajadores. Había riesgo eléctrico, había riesgo de altas temperaturas, planchas calientes sin señalización, no había rutas de evacuación claras, más de 50 trabajadores en unas condiciones un poco preocupantes desde el punto de vista del orden, el aseo que identificamos. No hay zonas de descanso, no hay zona para la toma de alimento," afirmó Muñoz.

La gravedad de las deficiencias era tal que un inspector de salud y seguridad laboral podía identificar rápidamente que, de seguir operando en esas condiciones, "podía generarse un incendio que generara incluso los cinco pisos que hoy tiene este gran restaurante en el norte de Bogotá," añadió.



Accidentes previos y denuncias

La inspección no fue un hecho aislado, sino que se precipitó a raíz de un reciente incidente en el restaurante y una serie de antecedentes.

La viceministra Muñoz aclaró que, si bien el cierre de la cocina principal no está directamente relacionado con el accidente de la cámara de humo ocurrido el fin de semana pasado, este suceso "levantó las alertas al Ministerio de Trabajo".

Publicidad

Al rastrear el sistema, se descubrió la existencia de "26 denuncias de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional en contra de estos restaurantes," sumado a un antecedente de casi un año en el que una trabajadora sufrió un accidente grave en uno de los establecimientos de Andrés Carne de Res.e los trabajadores en todo el territorio nacional, marcando un precedente importante con la intervención en Andrés Carne de Res.

Escuche aquí la entrevista: