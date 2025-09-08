Mintrabajo anuncia inspección en Andrés Carne de Res: "Vuelve y juega, otro accidente"

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció acciones de inspección, vigilancia y control contra Andrés DC de la calle 82 de Bogotá luego de que el pasado viernes 5 de septiembre, comensales del lugar fueran víctimas de las chispas que botó una máquina de humo por una falla.

A través de su cuenta de X, el ministro rechazó lo ocurrido y recordó el caso de Laura Villamil, quien resultó quemada en el 90% de su cuerpo en el Andrés DC de Chía, en agosto de 2024.

“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes. He dado instrucciones para que el Ministerio del Trabajo adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata”, indicó Sanguino.

Personas resultaron quemadas en Andrés DC en Bogotá Foto: Andres y suministrada

Recordemos que el incidente se presentó en el quinto piso del restaurante de la calle 82. Algunas de las víctimas denunciaron atención insuficiente, acciones legales y, además, pusieron el caso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Andrés DC emitió un comunicado este fin de semana lamentando el hecho, informando las acciones tomadas para que no se repita algo similar.

“Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, se lee en el comunicado.

A pesar de esto, las víctimas aseguran que el restaurante no tenía los protocolos básicos de seguridad. El Ministerio de Trabajo ahora tiene la labor de confirmar o desmentir estas afirmaciones y establecer las acciones claras contra el establecimiento.