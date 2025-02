Registraduría da buena noticia en Bogotá: trámites y otros servicios, más fáciles de hacer

Los ciudadanos de Bogotá ahora cuentan con más opciones para realizar sus trámites de manera ágil y eficiente. La Registraduría Nacional del Estado Civil amplió sus servicios en la Red CADE, con la implementación de nueve registradurías auxiliares, tres puntos de atención y una oficina especializada para personas con discapacidad, lo que mejorará los tiempos de respuesta y facilitará los procesos.

Nuevos puntos de atención en la Red CADE

Como parte del trabajo conjunto entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y otras entidades, se han habilitado cinco Registradurías Auxiliares en los siguientes puntos:



SuperCADE Suba

SuperCADE Bosa

SuperCADE Manitas

SuperCADE Américas

CADE La Victoria

En estas sedes, los ciudadanos podrán realizar trámites como:



Inscripción al registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción

Expedición de copias de registros civiles

Trámite de primera vez o duplicado de tarjeta de identidad

Trámite de primera vez o duplicado de cédula de ciudadanía (hologramas o digital)

Certificado de nacionalidad digital

Otros puntos de atención

Además, la Registraduría cuenta con tres puntos adicionales en la Red CADE, ubicados en:

SuperCADE CAD

SuperCADE Engativá

CADE Toberín

Aquí se prestan los mismos servicios, garantizando una cobertura más amplia para la ciudadanía.

Trámites en registradurías auxiliares. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Atención preferencial para personas con discapacidad

Pensando en la inclusión, se ha habilitado una Oficina de Atención Preferencial (OPADI) en el SuperCADE Calle 13, donde las personas con discapacidad podrán realizar sus trámites con mayor comodidad y sin barreras.

Horarios de atención

SuperCADE: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

CADE: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Con esta ampliación de servicios, la Registraduría busca mejorar la experiencia de los ciudadanos, reducir tiempos de espera y brindar mayor comodidad en la realización de sus trámites y descongestionar las sedes en donde los bogotanos realizan los diferentes trámites diarios que se presentan.

Cabe recordar que toda a información requerida la pueden encontrar en la página web de la Registraduría Nacional que se puede consultar en todo momento.