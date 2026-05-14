Revelan estado de salud de la otra mujer que encontraron donde Yulixa Toloza se operó

Mientras continúa la incertidumbre por el paradero de Yulixa Toloza, las autoridades revelaron nuevos detalles sobre la otra mujer que fue encontrada dentro del centro estético donde se realizó un procedimiento en Bogotá. La alcaldesa de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó en entrevista con Recap Blu que la paciente fue hallada en estado de observación durante el operativo y, posteriormente, trasladada a un centro médico, donde permanece estable.

“Cuando nosotros llegamos, estaba estable, fue remitida a un centro asistencial y la última notificación que recibimos era que se encontraba en condiciones estables de salud”, aseguró Collante. No obstante, aclaró que aún no se conocen mayores detalles sobre el procedimiento que le realizaron ni las circunstancias exactas en las que terminó en el sitio.

La mandataria explicó que, tras conocerse la denuncia relacionada con la desaparición de Yulixa, se activó un consejo local de seguridad con participación de distintas entidades distritales y organismos de emergencia. Durante la inspección al establecimiento, las autoridades encontraron a la mujer, quien aparentemente había sido dejada sola en el lugar después de un procedimiento estético.

La alcaldesa también confirmó que la Secretaría de Salud ordenó el cierre de la prestación de servicios médicos en el establecimiento, mientras que la Policía Nacional impuso un cierre temporal de diez días al local por incumplimientos en la documentación exigida. Según explicó, las investigaciones determinarán si se adoptan otras medidas contra los responsables del negocio.



Recomendaciones para procedimientos estéticos

Collante hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones antes de someterse a tratamientos estéticos. La funcionaria recordó que los procedimientos invasivos deben realizarse únicamente en establecimientos habilitados oficialmente y con certificaciones sanitarias vigentes.

“Es necesario verificar el distintivo de habilitación y las condiciones higiénico-sanitarias antes de acudir a estos lugares”, advirtió.

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El caso de Yulixa Toloza ha generado preocupación en Bogotá por el funcionamiento de centros clandestinos que ofrecen procedimientos médicos sin autorización. Sus amigos y vecinos exigen a las autoridades que la encuentren con vida.