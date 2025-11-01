Revelan la causa de muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante que murió en fiesta de Halloween

La muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, sigue conmocionando a Bogotá y a la comunidad universitaria de Los Andes. El joven, que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, falleció la noche de este 31 de octubre tras ser agredido durante una fiesta de Halloween en el norte de la capital.

Este sábado, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. dio a conocer un comunicado oficial en el que confirmó los detalles médicos sobre el ingreso, tratamiento y posterior fallecimiento del estudiante.

Según el documento, Moreno ingresó la madrugada del 31 de octubre al Hospital Chapinero, acompañado por un uniformado de la Policía Nacional y un acompañante. Los médicos diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo, por lo que se ordenó su traslado inmediato al Hospital Simón Bolívar, un centro de mayor complejidad.

“El paciente es ingresado al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada”, indicó la entidad en el comunicado.



Pese a los esfuerzos del equipo médico, el joven entró en paro cardiorrespiratorio durante su estancia en la UCI. Aunque el personal asistencial realizó maniobras de reanimación, Moreno fue declarado fallecido en la noche del 31 de octubre.

La Subred Norte expresó sus condolencias a la familia del estudiante y aseguró que está dispuesta a entregar toda la información requerida a las autoridades competentes, que adelantan la investigación para esclarecer lo ocurrido.



Tres capturados por la agresión

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el estudiante fue hallado tendido en la calle 64 con varias lesiones en su cuerpo.

Un testigo del hecho señaló la presunta participación de tres personas, lo que permitió la captura de dos mujeres extranjeras y un hombre colombiano, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana, explicó que las unidades activaron los protocolos de atención y traslado inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, con el fallecimiento del joven, el caso pasó a manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que evalúa si se trataría de un homicidio.

Mientras los investigadores avanzan para esclarecer lo ocurrido, familiares, amigos y compañeros de clase de Jaime Esteban piden justicia y claman por el fin de la violencia y la intolerancia que, una vez más, tiñen de luto una celebración en la capital.