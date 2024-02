Robos a restaurantes en Bogotá son cada 15 días, pedimos apoyo: víctima de atraco masivo

Camila Franco es una de las víctimas de ladrones en Bogotá, que, en los últimos días, han prendido las alarmas porque son cada vez más recurrentes, en especial, restaurantesy pequeños locales de comida. Los delincuentes llegan, amenazan con armas de fuego y atracan a los clientes; comerciantes piden apoyo de la Policía porque la inseguridaden estas zonas hace que las ventas caigan.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Franco relató que, hace aproximadamente 15 días, su negocio, ubicado cerca de Corferías, fue atracado. Esta vez, dijo, un hombre llegó y robó a una sola persona que tenía “una gran cantidad” de dinero en su bolso.

Estamos con mucho miedo los comerciantes porque ya han ocurrido dos robos en la zona en la misma modalidad (…) Yo soy una comerciante de la zona, tengo también un negocio que está a la vuelta de la cervecería, el cual también fue afectado porque hace más o menos 15 días hubo un robo también en mi negocio. Obviamente, nosotros tenemos ahorita un grupo de apoyo de todos los comerciantes detalló.

El más reciente en esa misma zona fue a una cervecería y ocurrió sobre las 8:40 de la noche. En el video de las cámaras de seguridad del lugar quedó registrado cómo estos hombres armados le quitaron sus pertenencias, como celulares, a unos seis clientes.

Publicidad

“El atacante entra al local con un arma. Efectivamente, no se sabe si es un arma de fogueo o un arma de juguete, pero como cualquier persona ante cualquier delincuente que tenga un arma, uno no los va a enfrentar, no va a hacer absolutamente nada, sino uno simplemente se resigna a entregarle las cosas”, comentó Franco.

La modalidad de robo parece repetirse, pues señaló que a los locales entra un “solo asaltante y tiene a su cómplice en la parte de afuera, esperándolo en una moto”. Además, solo roban a los clientes, más no a los dueños.

“Últimamente ha sido así seguido, se presenta cada 15 o 20 días. Nosotros como comerciantes sí pedimos ayuda para tener un refuerzo de la Policía, ya que en esa zona hay muchos restaurantes, hay mucho bar y hoteles; obviamente nosotros, que somos del gremio de la noche, del gremio de los bares, estamos abiertos prácticamente hasta las 2:00 o 3:00 de la mañana. Hay veces tenemos acompañamiento de la Policía, pero únicamente hasta las 9:00 de la noche. Entonces, después, quedamos inseguros”, recalcó Franco.

Publicidad

¿Cómo fue el robo en su restaurante Primates?

“Ese día, en la tarde, entró una familia extranjera. A los diez minutos entró una persona sospechosa, simplemente entró como si nada al restaurante, sacó un arma y le robó a una sola persona una cantidad de dinero en el bolso. Salió corriendo con el arma y, efectivamente, también había una moto esperándolo en la parte de afuera”, recordó.