Millonario robo en Bogotá: a comerciante le hurtaron $70 millones tras retirarlos de un banco

Un nuevo robo millonario ocurrió en Bogotá. Esta vez, la víctima fue un comerciante de materiales reciclables al que le arrebataron $70 millones de pesos en la entrada a su bodega ubicada en la localidad de Fontibón.

El comerciante, quien prefirió mantener su identidad en reserva, relató a Blu Radio que retiró el dinero de una entidad bancaria en el centro comercial de la avenida Boyacá con calle 13. Al dirigirse a su bodega, fue abordado por dos hombres en moto que lo intimidaron con armas de fuego y le robaron el paquete que contenía el dinero.

"Retiré una plata y llegué a la bodega y me abordaron en una moto. Me apuntaron, me dieron un cachazo, me rompieron la cabeza y la verdad, pues sí nos alcanzaron a robar. Susto, como pasa en todo el mundo y pues normal. Gracias a Dios estamos acá contando el cuento porque hay mucha gente que no cuenta estas estas historias", narró la víctima.

A pesar de la resistencia de los trabajadores de la bodega, quienes incluso lanzaron botellas a los delincuentes, estos lograron huir con el botín.

La víctima denunció el robo ante la Policía, pero asegura que no le dieron la atención debida.

Viviendas en riesgo por obras en el centro de Bogotá

En otra parte de la ciudad, en el barrio Los Laches, en el centro de la ciudad, 15 viviendas se encuentran en riesgo debido a las obras que se adelantan en la vía principal. Las grietas en los predios son cada vez más grandes y los residentes temen por su seguridad.

"Iniciaron una obra aquí, que la representó la Alcaldía Local de Santa Fe. En noviembre empezó la obra. Paró en diciembre, volvió a retomar en enero 15. El 17 hubo una reunión de la Veeduría en el barrio La Peña, e la cual dijeron que retomando iba excavando. Se había parado la obra porque ellos dicen que el acueducto les dijo que excavaran unos metros más hacia abajo para meter una tubería para separar aguas y aguas negras", explicó uno de los residentes afectados.

Los residentes están desesperados y exigen soluciones prontas a este problema que se ha convertido en un dolor de cabeza. "Ya una persona abandonó su casa. Queremos soluciones prontas", manifestaron.