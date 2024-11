Rocas gigantes están cayendo en barrio del sur de Bogotá: piden ayuda al Distrito

En el barrio El Portal, ubicado detrás de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, los residentes viven con temor e incertidumbre debido a la caída de enormes rocas desde la montaña que rodea la zona. Las intensas lluvias han provocado deslizamientos, lo que ha afectado a varias viviendas y dejado a las familias en una situación de alto riesgo.

Las autoridades ya han solicitado la evacuación de los inmuebles más vulnerables; sin embargo, muchos habitantes se niegan a abandonar sus hogares, alegando que no tienen los recursos económicos para buscar un lugar seguro.

"Yo he ido a la junta, hemos pues hablado, no nos hemos quedado callados, pero pues no nos escuchan. (...) Nos ofrecen (el Distrito) 1.200.000 pesos por una sola vez. ¿Quién vive con eso? No nos alcanza si nos toca vivir más tiempo afuera", expresó una de las residentes afectados en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los habitantes han intentado gestionar ayudas y soluciones definitivas, pero aseguran que las entidades responsables no han atendido sus peticiones de manera efectiva.

Además, la caída de piedras se ha intensificado con el incremento de las lluvias, lo que aumenta el peligro para las familias que permanecen en el sector.

“Claro que lo que pasa, esas piedras vienen cayendo con más frecuencia. Sí, claro. Y sobre todo cuando llueve mucho. Cuando llueve pues nos vemos mucho más afectados después de ese aguacero que cayó ayer. Entonces cada pues es el susto de que caiga una pequeña, grande, mire, nos cayó esa grandota y nos ha caído más grandotas que esas”, agregó la mujer afectada.

Ante la denuncia por falta de soluciones sostenibles, los habitantes hacen un llamado urgente al Distrito para que implemente medidas concretas que garanticen su seguridad. Mientras tanto, las lluvias continúan agravando la situación.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: