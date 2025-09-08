Sec. Planeación por reforma tributaria distrital: “Trae incentivos para predial y el ICA”

Esta semana se radica nuevamente el proyecto de incentivos tributarios, como lo llama el distrito, después de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmara un documento para retirarla tras algunos argumentos e impedimentos que se presentaron en el debate del Concejo de Bogotá.

Con este nuevo radicado, se espera que entre en discusiones en sesiones extras como está previsto en la agenda.

Precisamente sobre esto, en diálogo con Blu Radio la secretaria de Planeación de Bogotá, Úrsula Ablanque, asegura que el proyecto está propuesto para generar más incentivo tributarios relacionados con el ICA y el pago del impuesto predial.

Así mismo, confirma que son incentivos, además, para la renovación urbana para fomentar la construcción de vivienda de interés social y prioritario, con lo que se generará una extensión predial por 10 años, es decir, hasta el 2035.

“Con este incentivo normalmente los propietarios del suelo negocian con los desarrolladores unos inmuebles a cambio de su predio, llámese uno, dos, tres, cuatro inmuebles los que convengan, y en este caso los inmuebles que reciba el propietario van a tener una extensión predial durante diez años, o sea, eso esto es un beneficio económico para que los propietarios del suelo puedan participar de la mejor manera de estos proyectos”, afirmó la secretaría.

Así mismo, confirmó que el proyecto también estipula un incentivo para los comercios ligados a la logística y transporte con el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El programa pretende captar empresas ancla de sectores clave como el aeronáutico, logístico, de comercio electrónico, turismo e industrias modernas, con el fin de impulsar encadenamientos productivos que fortalezcan la economía local. Es decir, las empresas catalogadas, en las que hay 79 actividades comerciales, tendrán una extensión del ICA.

“Los relacionados con el Aeropuerto son incentivos para empresas. Hicimos una clasificación de cuáles eran esos códigos SIU que podían entrar a ser parte de esta, extensión de ICA y encontramos que son 79 actividades, como son autopartes, electrónica, transporte aéreo, tecnologías de la información, hotelería, logística, etc.”, confirma la Secretaría.

Entre tanto, el distrito está a la expectativa de que al presentar el proyecto en sesiones extras exista un debate entre los concejales, ya que, en palabras de la secretaria, es un compromiso que está en el Plan de Desarrollo. Expresando además, que es un proyecto de beneficio para la ciudad que debe debatirse con responsabilidad.