Sindicato denuncia crisis institucional en Regional Bogotá del ICBF

Sindicato denuncia crisis institucional en Regional Bogotá del ICBF

Sintrabienestar alertó sobre deficiencias en infraestructura, falta de insumos, sobrecarga laboral y cambios en modalidad de contratación que, según el sindicato, afectan la prestación del servicio.

