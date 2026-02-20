Sindicato denuncia crisis institucional en Regional Bogotá del ICBF

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrabienestar) emitió un llamado de alerta por la situación que, según la organización, atraviesa la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En un comunicado, el sindicato señaló que existen dificultades que estarían impactando la prestación de los servicios de prevención y protección dirigidos a niños, niñas, adolescentes y familias en la capital del país.

Entre los principales señalamientos se encuentran la falta de insumos básicos y equipos para el funcionamiento de las sedes, como impresoras, equipos de cómputo, papel y tóner, así como el deterioro de las condiciones locativas en oficinas propias y en arriendo. También solicitaron intervenciones de mantenimiento y el cumplimiento de traslados pendientes en centros zonales como Bosa y Fontibón.

El sindicato cuestionó además la declaración de días hábiles durante fines de semana en algunas dependencias, lo que afirman ha generado sobrecarga laboral en varias áreas. Según el comunicado, esta situación obedece a fallas en la planeación administrativa y a la ausencia de planes de contingencia desde la Dirección General.

Instalaciones del ICBF. Cortesía

En relación con la operación directa de programas como Centros de Desarrollo Infantil y Educación Inicial en el Hogar, indicó que trabajadores de los niveles regional y zonal han asumido procesos adicionales, incluidos procedimientos de selección que no harían parte de sus funciones. Asimismo, advirtieron limitaciones de espacio para reuniones con familias usuarias y el uso de áreas de archivo como puestos de trabajo improvisados.



El sindicato también expresó preocupación por la modalidad de contratación del personal vinculado a la operación directa, señaló que algunos trabajadores pasaron de contratos laborales con asociaciones a contratos de prestación de servicios. De acuerdo con el comunicado, los honorarios de algunos contratistas no compensan de manera suficiente los aportes al sistema de seguridad social.

Finalmente, solicitó a la administración regional y nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2025 y pidieron al Gobierno nacional la asignación de recursos adicionales para infraestructura, insumos y talento humano. Hasta el momento, el ICBF indicó que se encuentra preparando una respuesta oficial frente a las denuncias presentadas por la organización sindical.