Subieron a Monserrate y les cobraron $40.000 por dos almojábanas: así reaccionaron

En redes sociales se hacen virales todo tipo de historias, muchas de ellas relacionadas con infidelidades, compras o estafas. En esta ocasión, se hizo viral la historia de dos jóvenes que, con el fin de salir de la rutina, decidieron subir a Monserrate por primera vez. Sin embargo, terminaron decepcionadas.

Fue por medio de su cuenta de TikTok que la joven Ana (@anacolecitou) contó que fue con una amiga a Monserrate. Sin embargo, no todo salió como esperaban. “Recordatorio de no comer sin preguntar el precio”, se lee en la descripción del video, que ya acumula más de 30,000 reproducciones y cientos de ‘me gusta’.

“Mi primera vez subiendo a Monserrate y me cobraron 40,000 por dos almojábanas y dos pecados de queso muy duros, por cierto”, contó la joven en el video. Luego, mostró el negocio donde le habrían cobrado una suma exagerada por esos productos. “Esta discoteca, cero recomendada”, aseguró.

Almojábanas Foto: TasteAtlas

“Quedamos robadas, vacunadas”, aseguraron las dos jóvenes al finalizar el video. El hecho provocó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios apoyaron la posición de las jóvenes.

Publicidad

“Es triste decirlo, pero en Monserrate no se come”, “El tamal de 8,000 casi terminado el pasillo nunca nos falla 🔥”, “A mí me querían cobrar 180 por 2 ajiacos jajajaja, me tocó pelear”, “¡Uy! A mí me cobraron 27 por un tinto, un Chocorramo y una Pony Malta”, “Cuando nosotros vamos, llevamos la comida lista. Eso es un abuso 😒😒”, “Hay que preguntar antes de comprar”, fueron algunas de las reacciones.