Un español quedó sorprendido con Bogotá por esta razón: “No era como imaginaba”

Gonzalo Sans, un joven español que visitó Bogotá , compartió su experiencia en la capital colombiana a través de un video en TikTok, el pasado 20 de noviembre. Contrario a las advertencias que había recibido sobre la inseguridad en la ciudad, Sans aseguró que su percepción fue completamente distinta.

“No era como me esperaba”, escribió en la descripción del video, que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

El visitante relató que antes de su viaje había escuchado comentarios que describían a Bogotá como "una de las ciudades más peligrosas de América Latina". Sin embargo, durante su primer día recorriendo la ciudad, descubrió una realidad diferente:

“En Colombia existe una expresión que es ‘no dar papaya’, y significa no exponerse o no dar oportunidad para que alguien te cause daño, te engañe o se aproveche de ti”, explicó Sans en su video. “Siguiendo el sentido común, Bogotá es una ciudad perfectamente normal y que merece la pena visitar”, aseguró.

Asimismo, destacó que, contrario a las creencias populares, vio a personas usando sus teléfonos en la calle, tomándose fotos y llevando una vida cotidiana mientras tomaban precauciones básicas.

“La ciudad es caminable y se disfruta. De hecho, el taxista que era de Bogotá de toda la vida, la única vez que lo han asaltado fue en Barcelona”, agregó.

Este es el relato del joven español

El video, que ha generado cientos de comentarios, incluye opiniones de internautas que confirman y cuestionan la percepción del joven. Algunos destacaron la importancia de tomar precauciones en ciertas zonas de la ciudad, mientras que otros coincidieron en que Bogotá tiene sectores tranquilos y agradables.

“En Bogotá me robaron una vez, de los 30 años que tengo”, comentó un usuario, mientras que otro escribió: “Bogotá es chimbita, pero toca cuidarse mucho”.