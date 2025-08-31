Universidad y prestigiosa marca le arreglaron el 'outfit' a sus estudiantes: muchos lo celebran

Para muchos estudiantes universitarios, pensar en qué ponerse puede convertirse en un problema. Combinar la ropa con la maleta o el morral a veces termina siendo un dolor de cabeza. Ante esto, la Universidad de los Andes decidió quitarle ese peso de encima a más de uno con una iniciativa que sorprendió tanto a su comunidad como al público en general.

No cabe duda de que la Uniandes es una de las instituciones más prestigiosas de Colombia, reconocida por su excelencia académica, sus investigaciones y programas de innovación. En esa línea, dio vía a un convenio que dejó a más de uno con la boca abierta.



Los Andes y Mario Hernández: convenio de lujo

La Tienda Uniandes lanzó una colaboración con Mario Hernández, una de las empresas más grandes y reconocidas del país. Este acuerdo suma la excelencia académica con el diseño de lujo, pues ahora los estudiantes podrán acceder a un catálogo de morrales de gran calidad con el sello de una de las marcas más queridas por los colombianos.

En la colección se incluyen productos icónicos como maletas y billeteras elaboradas con calidad artesanal y detalles de lujo.

Uniandes y Mario Hernández Foto: Suministrada

Según explicó José Paul Romero, Gerente Comercial de la Universidad de los Andes, esta alianza es una forma de demostrar que la institución es un espacio donde se fomenta la creatividad y se generan negocios con propósito.

Para nosotros, esta alianza es una oportunidad para demostrar que la universidad es un espacio vivo, donde el conocimiento dialoga con la cultura y la creatividad y se hacen negocios con propósito. Recibir a Mario Hernández en nuestro campus es una experiencia que inspira a nuestros estudiantes y conecta a la comunidad con el talento colombiano afirmó Romero.

Emprendimiento y juventud en Colombia

La iniciativa tiene un propósito específico: abrir espacios de formación y colaboración que promuevan los sueños y metas de los jóvenes. En palabras de Mario Hernández, “es muy importante poder colaborar con la juventud, que es el futuro del país”, resaltando que emprender en Colombia es posible siempre que se tenga disciplina y no se busquen excusas.

Romero, por su parte, destacó que el emprendimiento juvenil cada día gana más fuerza. “El emprendimiento juvenil ha aumentado exponencialmente y, por lo tanto, las instituciones de educación superior han comenzado a priorizar alianzas que les permitan desarrollar proyectos y contribuir así a la economía del país”, señaló.

Uniandes y Mario Hernández Foto: Suminsitrada

Finalmente, Hernández invitó a los estudiantes a acercarse a su empresa: “Que vayan a nuestra empresa, que vean lo que hacemos y poder trabajar con ustedes de la mano”.

Esta colaboración no solo representa una alianza estratégica, sino también un puente para que estudiantes, académicos, amantes de la moda y empresarios persigan sus sueños con el respaldo de uno de los empresarios más importantes de Colombia.