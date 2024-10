Vecinos de los dos niños asesinados en Engativá retratan dolorosa escena: "Hasta lloré"

Santy Steban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez, de 4 y 7 años, son los pequeños que, presuntamente, fueron víctimas de su propio padre identificado como Darwin Felipe Beltrán, quien habría terminado con sus vidas en la tarde del 28 de octubre en la localidad de Engativá.

Noticias Caracol habló con varios vecinos del sector quienes relataron detalles dolorosos de lo que ocurrió en esa casa.

“Fue hacia las seis cuando escuchamos el alboroto”, le dijo Héctor Vanegas al noticiero. El hombre reveló que el papá de los niños le mostró a su expareja, que acababa de llegar de la tienda, el cuerpo de uno de los pequeños antes de que ella pudiera ingresar a la vivienda.

Blu Radio también conoció un testimonio que respalda ese hecho. “El psicópata ese lo mostró (al niño) por la ventana y por eso fue que uno de mis amigos salió corriendo a avisarnos. Cuando vimos que sí fue verdad entramos e hicimos lo que hicimos que fue sacarlo. La mamá de los niños estaba quieta, no hacía nada, no supo cómo reaccionar”, indicó Leonardo.

Los vecinos señalan que Darwin Felipe, el presunto asesino, cometió el crimen premeditadamente. “Fue algo premeditado, se ve porque todo estaba trapeado, todo estaba mojado, como limpiando las evidencias, y los niños acostaditos en la cama”, dijo un vecino en Noticias Caracol.

Pero lo más doloroso pudo ser la escena de los niños acostados en la cama junto al presunto asesino y este en una actitud cínica, como si nada hubiese pasado.

"No pudimos hacer nada, no pudimos hacer nada, eso es lo más doloroso, que no pudimos hacer nada. Hicimos todo lo que pudimos, tumbamos la puerta, pero ya para qué”, lamentó Leonardo Molina.

¿Qué está pasando con la violencia contra los niños?

El concejal de Bogotá Julián Sastoque encendió nuevamente las alarmas por el panorama de violencia intrafamiliar que se vive en Bogotá y pidió nuevamente acciones más eficaces de parte de las autoridades distritales y nacionales para enfrentar el aumento desbordado de este delito, el cual, calificó como una tragedia social.

Según las cifras reveladas por el concejal, entre el 1 de enero y 24 de octubre de este año se presentaron 47.262 casos de violencia intrafamiliar, lo cual representa un alarmante aumento de 71% frente al mismo periodo de 2023.

Resulta aterrador además que en 7,156 casos las víctimas son menores de edad, lo cual es más del doble de los 3.207 casos que registró la Policía en el mismo periodo del año 2023.