En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Veedor arremete contra autoridades tras muerte de Jaime Moreno: “No se arregla con videos del bar”

Veedor arremete contra autoridades tras muerte de Jaime Moreno: “No se arregla con videos del bar”

Detrás del dolor por el crimen de Jaime Moreno hay un problema de convivencia que viene escalando y que, ha sido ignorado por las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad