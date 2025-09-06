Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Vía que atravesará montaña en Bogotá estará lista pronto: ciudadanos se ahorrarán horas en trancones

Vía que atravesará montaña en Bogotá estará lista pronto: ciudadanos se ahorrarán horas en trancones

La Avenida Rincón, con 2,35 km y tres puentes, será entregada en octubre y promete aliviar los trancones en Suba, mejorando la movilidad de más de 1,2 millones de habitantes.

Avenida Rincón
Avenida Rincón
Foto: @idubogota
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 06:59 a. m.

Suba, la localidad más poblada de Bogotá, con más de 1,3 millones de habitantes, ha enfrentado durante años un verdadero dolor de cabeza: entrar o salir de su territorio es un reto diario. A cualquier hora, miles de personas deben padecer trancones en la Avenida Suba, la Boyacá o la Calle 80, lo que convierte la movilidad en una de las principales quejas de sus residentes.

Si bien el Distrito avanza en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que conectará a Suba con localidades como Engativá, Chapinero y Barrios Unidos a través de un sistema subterráneo de más de 15 kilómetros, esta obra aún tomará tiempo. Mientras tanto, un proyecto clave está próximo a ser entregado: la Avenida Rincón.

Avenida Rincón mejorará la movilidad en Suba

La Avenida Rincón se perfila como el alivio esperado para más de 1,2 millones de ciudadanos. Se trata de una vía de 2,35 kilómetros que atraviesa la montaña desde la carrera 91 hasta la Avenida Boyacá con calle 127. Este proyecto, incluido en la valorización 523 de 2013, sufrió múltiples retrasos durante años, pero finalmente alcanza un 96 % de avance y, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), será entregado en octubre.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la obra cuenta con tres puentes vehiculares habilitados, más de 54.000 metros cuadrados de espacio público y la participación de cerca de 600 trabajadores. “Estamos trabajando para alcanzar este objetivo y cumplirles a los bogotanos”, afirmó.

Nuevo puente vehicular en avenida Suba con calle 100 ya funciona
Puente vehicular en avenida Suba con calle 100.
Foto: IDU

Con la nueva vía, los conductores podrán cruzar por encima de la Boyacá en sentido nororiente–noroccidente, sin necesidad de incorporarse a esa arteria vial. Así, se espera que los ciudadanos ahorren tiempo en trancones y disfruten de mayor fluidez en una de las salidas más críticas de la capital.

Una obra que transformará el occidente de Bogotá

La construcción no ha sido sencilla. Los empates de la red matriz del Acueducto obligaron a suspender el servicio de agua en diferentes zonas de la ciudad. En Engativá y Fontibón, los cortes se extendieron por 24 horas, mientras que en Suba occidental el restablecimiento se dio hacia la tarde del jueves.

Publicidad

El proyecto, con una inversión de $294.438 millones, contempla un puente curvo de 281 metros y dos puentes rectos de 185 metros cada uno. Además, dejará un corredor renovado con espacio público, zonas verdes y mejor conectividad para peatones y ciclistas.

Con estas obras, Suba comienza a vislumbrar un respiro en su movilidad, mientras se concreta el anhelado Metro que promete cambiar el transporte en la ciudad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Suba

Obras en Bogotá