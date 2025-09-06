Vía que atravesará montaña en Bogotá estará lista pronto: ciudadanos se ahorrarán horas en trancones

Suba, la localidad más poblada de Bogotá, con más de 1,3 millones de habitantes, ha enfrentado durante años un verdadero dolor de cabeza: entrar o salir de su territorio es un reto diario. A cualquier hora, miles de personas deben padecer trancones en la Avenida Suba, la Boyacá o la Calle 80, lo que convierte la movilidad en una de las principales quejas de sus residentes.

Si bien el Distrito avanza en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que conectará a Suba con localidades como Engativá, Chapinero y Barrios Unidos a través de un sistema subterráneo de más de 15 kilómetros, esta obra aún tomará tiempo. Mientras tanto, un proyecto clave está próximo a ser entregado: la Avenida Rincón.



Avenida Rincón mejorará la movilidad en Suba

La Avenida Rincón se perfila como el alivio esperado para más de 1,2 millones de ciudadanos. Se trata de una vía de 2,35 kilómetros que atraviesa la montaña desde la carrera 91 hasta la Avenida Boyacá con calle 127. Este proyecto, incluido en la valorización 523 de 2013, sufrió múltiples retrasos durante años, pero finalmente alcanza un 96 % de avance y, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), será entregado en octubre.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la obra cuenta con tres puentes vehiculares habilitados, más de 54.000 metros cuadrados de espacio público y la participación de cerca de 600 trabajadores. “Estamos trabajando para alcanzar este objetivo y cumplirles a los bogotanos”, afirmó.

Puente vehicular en avenida Suba con calle 100. Foto: IDU

Con la nueva vía, los conductores podrán cruzar por encima de la Boyacá en sentido nororiente–noroccidente, sin necesidad de incorporarse a esa arteria vial. Así, se espera que los ciudadanos ahorren tiempo en trancones y disfruten de mayor fluidez en una de las salidas más críticas de la capital.



Una obra que transformará el occidente de Bogotá

La construcción no ha sido sencilla. Los empates de la red matriz del Acueducto obligaron a suspender el servicio de agua en diferentes zonas de la ciudad. En Engativá y Fontibón, los cortes se extendieron por 24 horas, mientras que en Suba occidental el restablecimiento se dio hacia la tarde del jueves.

Hoy estuvimos supervisando la obra de la av. El Rincón, un proyecto que ya supera el 96 % de avance y que va a buen ritmo.



Para poder entregar esta obra, estamos realizando empates de la red matriz y de la red menor de @AcueductoBogota. Estos trabajos requirieron la suspensión… pic.twitter.com/9ZP4Cv9ykC — Orlando Molano Pérez (@OrlandoMolanoP) September 4, 2025

El proyecto, con una inversión de $294.438 millones, contempla un puente curvo de 281 metros y dos puentes rectos de 185 metros cada uno. Además, dejará un corredor renovado con espacio público, zonas verdes y mejor conectividad para peatones y ciclistas.

Con estas obras, Suba comienza a vislumbrar un respiro en su movilidad, mientras se concreta el anhelado Metro que promete cambiar el transporte en la ciudad.