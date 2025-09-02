Alarmante hallazgo cerca a Portal de TransMilenio: 'sorpresa' les quitó el hambre a muchos

En redes sociales comenzaron a circular videos que evidencian una situación preocupante cerca de uno de los portales de TransMilenio más concurridos de la ciudad. En estas grabaciones, muchos usuarios se llevaron un gran susto al presenciar un hecho desagradable.

Resulta que, en inmediaciones del Portal Norte, a la altura de la calle 170, donde se encuentran varios puestos de comida, fue hallado un nido de ratas. La escena generó desconcierto e indignación, además de una fuerte preocupación por las condiciones de salubridad del sector, en especial porque allí muchas personas suelen comer a diario.

#DENUNCIA. Ciudadano envía evidencias de enorme ratonera en el norte de Bogotá. "Hola, hoy 31AGO, en la estación 170 de @TransMilenio (Bogota), hay un nido de ratas en el costado sur-norte. Espero que lo publique". En las imágenes se observan varios puestos de comidas ambulantes. pic.twitter.com/tac5dE7pEv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 1, 2025

Ratas cerca a alimentos en Portal Norte

El hallazgo fue registrado por un ciudadano que, al notar el movimiento de los roedores, no dudó en grabar para alertar a quienes trabajan y transitan a diario por la zona. En el video se observa a los animales moverse con total libertad cerca de los lugares en los que se manipulan y venden alimentos diariamente.

La situación despertó la alarma de los bogotanos, pues representa un riesgo sanitario serio, sobre todo porque se trata de un espacio en el que miles de personas coinciden a diario, ya sea para tomar TransMilenio o para comer algo antes o después de su jornada laboral.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la proliferación constante de ratas en la ciudad, un fenómeno que desde hace años afecta a la capital, tanto en barrios residenciales como en la infraestructura pública. En estaciones de TransMilenio, parques y zonas de alto tráfico, los ciudadanos han reportado escenarios similares.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento no se han conocido pronunciamientos oficiales sobre este hallazgo, ni por parte de TransMilenio ni de las autoridades sanitarias. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha insistido en que los ciudadanos reporten estas plagas para activar los operativos de control.

Cabe señalar que cada localidad en Bogotá cuenta con una Subred de Salud encargada de atender este tipo de reportes. En Usaquén, Suba y Teusaquillo, por ejemplo, los casos se reciben en la Subred Norte, al número 300 323 8661. En el sur de la ciudad, el contacto es 730 0000, extensión 72431.

Pese a que en el último año se han intensificado campañas de desratización en varios puntos de la capital, los videos en redes sociales reflejan que todavía existe una presencia amplia de roedores. Por ello, los ciudadanos reclaman una respuesta más efectiva que evite situaciones como las del Portal Norte, especialmente por el riesgo que representa para la salud pública.