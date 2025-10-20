En vivo
Video: hombre fingió ser vigilante y asaltó a pasajeros de bus con un cuchillo en Bogotá

Según se ve en el video, el hombre atacó a uno de los pasajeros, propinándole al menos dos puñaladas, antes de continuar con el despojo de pertenencias.

Foto: X @ColombiaOscura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

La inseguridad en Bogotá continúa siendo una preocupación para los ciudadanos, especialmente en las principales vías que conectan la capital con los municipios cercanos. En esta ocasión, un nuevo episodio de violencia quedó registrado en video, ha generado indignación en redes.

El hecho se presentó en la Autopista Sur, cuando un hombre ingresó a un bus haciéndose pasar por guarda de seguridad y, una vez dentro, sacó un cuchillo de gran tamaño para amenazar a los pasajeros. Según las imágenes captadas por ocupantes de un vehículo particular, el sujeto exigía maletas, bolsos, celulares y dinero, intimidando a todos los presentes con movimientos simulando ataques.

Robo quedó en video

El momento más alarmante del asalto se produjo cuando el hombre atacó a uno de los pasajeros, propinándole al menos dos puñaladas, antes de continuar con el despojo de pertenencias. En otro instante, una pasajera lanzó su maleta hacia el agresor para protegerse de un posible ataque.

El video también muestra que el asaltante parecía estar acompañado de otra persona, quien vigilaba la puerta del bus mientras se cometía el crimen.

El video ha generado una ola de comentarios en redes sociales, con denuncias sobre la creciente inseguridad en la ciudad y reclamos para que las autoridades refuercen la vigilancia en las rutas de transporte público.

