Persecución en Bogotá frustra millonario robo de celulares y datáfonos: eran casi $100 millones

En un operativo de reacción inmediata, la Policía de la estación de Los Mártires logró recuperar una millonaria carga de equipos tecnológicos que había sido robada en Bogotá. El procedimiento comenzó luego de que la central de radio emitiera un reporte sobre el hurto de celulares y otros dispositivos electrónicos.

Gracias al sistema de geolocalización, las autoridades ubicaron un taxi en el que era trasladada la mercancía y desplegaron un plan de búsqueda en el sector de La Favorita, en pleno corazón del centro de Bogotá.

En los patrullajes, los patrulleros de la Policía detectaron el vehículo y a tres hombres que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron escapar. Sin embargo, la persecución culminó con su captura en flagrancia, evitando que escaparan con el botín.

En el operativo se recuperaron 50 teléfonos celulares, 89 datáfonos y un dispositivo GPS, con un valor comercial aproximado de 98 millones de pesos. Además, los agentes incautaron un arma de fuego tipo pistola e inmovilizaron el taxi utilizado para transportar los elementos hurtados.



Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto. De acuerdo con el reporte policial, estas personas ya tenían antecedentes judiciales por hurto, lesiones personales y estafa.