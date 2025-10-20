En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Persecución en Bogotá frustra millonario robo de celulares y datáfonos: eran casi $100 millones

Persecución en Bogotá frustra millonario robo de celulares y datáfonos: eran casi $100 millones

Tres hombres fueron capturados tras robarse 50 teléfonos y 89 datáfonos hurtados. La reacción de las autoridades evitó que la mercancía, avaluada en cerca de 100 millones de pesos, desapareciera.

Video-Robo.png
Captura de pantalla video de robo
Foto: captura de pantalla
Por: Felipe García
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

En un operativo de reacción inmediata, la Policía de la estación de Los Mártires logró recuperar una millonaria carga de equipos tecnológicos que había sido robada en Bogotá. El procedimiento comenzó luego de que la central de radio emitiera un reporte sobre el hurto de celulares y otros dispositivos electrónicos.

Gracias al sistema de geolocalización, las autoridades ubicaron un taxi en el que era trasladada la mercancía y desplegaron un plan de búsqueda en el sector de La Favorita, en pleno corazón del centro de Bogotá.

En los patrullajes, los patrulleros de la Policía detectaron el vehículo y a tres hombres que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron escapar. Sin embargo, la persecución culminó con su captura en flagrancia, evitando que escaparan con el botín.

En el operativo se recuperaron 50 teléfonos celulares, 89 datáfonos y un dispositivo GPS, con un valor comercial aproximado de 98 millones de pesos. Además, los agentes incautaron un arma de fuego tipo pistola e inmovilizaron el taxi utilizado para transportar los elementos hurtados.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto. De acuerdo con el reporte policial, estas personas ya tenían antecedentes judiciales por hurto, lesiones personales y estafa.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Inseguridad en Bogotá

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad