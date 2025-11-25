Videos captaron a hombre disparando más de 10 veces en conjunto residencial en el norte de Bogotá

Videos de cámaras de seguridad de un conjunto residencial ubicado al norte de Bogotá captaron a un hombre realizando más de diez disparos al aire, lo que ha generado indignación en la comunidad.

Los hechos se registraron el pasado sábado 22 de noviembre de 2025 en el sector de Colina, específicamente en la Avenida Boyacá con calle 130. En las imágenes se observa a un hombre vestido con camiseta negra y jean, quien llega en una camioneta blanca.

Tras estacionar su vehículo frente a la portería del conjunto residencial, el sujeto realiza varios disparos al aire mientras cierra la puerta del carro. Luego avanza hacia la entrada del conjunto, donde aparentemente recarga el arma con municiones para efectuar más disparos.

Una vez dentro del conjunto residencial, el hombre se dirige a la recepción y le hace una señal al vigilante, indicándole que guarde silencio, para posteriormente continuar su recorrido.



Ante las alertas de los residentes, la situación fue reportada a las autoridades. Por ello, el brigadier general Giovanni Cristancho explicó en Noticias Caracol: “El día sábado se recibió un incidente en la madrugada en el cual manifestaban que una persona estaba realizando disparos al aire y se acudió a la zona de atención; llegamos al conjunto residencial”.

Publicidad

Además, indicó que, una vez las autoridades llegaron al lugar, no fue posible identificar al sujeto debido a la falta de información precisa. “Lo primero que nos manifestaron es que no sabían quién era, que ese edificio es inteligente y solo entran con reconocimiento facial. Nadie nos atendió realmente. El incidente sí se atendió”, añadió.

Las autoridades también señalaron que, en lugar de entregar los videos directamente a la Policía, estos fueron difundidos en redes sociales, por lo que continuarán con la investigación. “Lamentablemente vemos en redes sociales que, en vez de darnos a la Policía el video, lo publicaron en redes. Pero nadie nos atendió como tal. Vamos a seguir investigando, porque esa persona cometió un delito y seguramente tendremos que judicializarla”.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades recopilan testimonios y buscan establecer no solo la identidad del sujeto, sino también el tipo de arma que fue utilizada.