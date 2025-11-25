En vivo
Videos captaron a hombre disparando más de 10 veces en conjunto residencial en el norte de Bogotá

Videos captaron a hombre disparando más de 10 veces en conjunto residencial en el norte de Bogotá

En los videos se ve como tras estacionar su vehículo frente a la portería del conjunto residencial, el sujeto realiza varios disparos al aire mientras cierra la puerta del carro.

Foto. redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

