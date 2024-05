A turista mexicana le cambiaron 100 dólares por $40.000 en calles del centro histórico de Cartagena

En un nuevo caso de inescrupulosos que engañan y estafan a turistas en el centro histórico de Cartagena, a través de redes sociales se conoció la denuncia de una turista mexicana, a quien le cambiaron 100 dólares por 40.000 pesos.

Según relató la mujer, ella y su familia fueron víctimas de un hombre que los “asedió” durante varios minutos en el centro de la ciudad, ofreciéndoles cambiar dólares a 4.000 pesos.

"Solo me dieron 40.000 pesos"

“Resulta que llegó un señor y le dijo a mi hermana, yo le cambio 100 dólares americanos y se los doy a 4.000 pesos, entonces en ese momento empezamos a contar, y luego él huyó, pero solo nos dio 40.000 pesos”, describió una de las afectadas.

Se dieron cuenta de la estafa al hacer un pago

A su vez, la turista que hizo la transacción con este hombre en la calle dijo que se percataron del engaño al momento de hacer un pago.

“Él me venía siguiendo, y me dijo que me cambiaba a mejor precio mis dólares por este dinero colombiano. Cuando estaba en misa, en la iglesia, quise pagar algo y me di cuenta que era muy poquito y que solo me dio 40.000 pesos y no 400.000 ”, explicó la mujer.

Tras el hecho, las turistas denunciaron al hombre que, además, quedó registrado en un video. Hasta el momento la Policía Metropolitana de Cartagena no se ha pronunciado al respecto.

Vea aquí el video de la denuncia de la turista mexicana: