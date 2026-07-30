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Abren en Santa Marta la primera Estación Púrpura del país en una terminal de transporte

El espacio fue creado por la Gobernación del Magdalena para orientar, atender y activar las rutas de protección para mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Espacio púrpura terminal Magdalena.
Espacio púrpura terminal Magdalena.
Foto: Gobernación de Magdalena
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

El departamento del Magdalena se convirtió en el primero del país en contar con una Estación Púrpura dentro de una terminal de transporte, una estrategia orientada a brindar atención, orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencias basadas en género.

El nuevo punto de atención fue inaugurado en la Terminal de Transportes de Santa Marta durante un acto institucional en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, los ministerios de Transporte y Trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y representantes del sector transportador.

La secretaria de Salud del Magdalena, Magda Alarcón, explicó que este espacio permitirá activar de manera inmediata las rutas institucionales de atención para proteger a las mujeres que requieran apoyo. "Hoy entregamos un espacio de protección ciudadana para el debido acompañamiento y activación de ruta profesional para salvaguardar la vida de nuestras mujeres. Celebramos que la Terminal de Transporte de Santa Marta se convierta en la primera del país en contar con una Estación, en donde profesionales capacitados tienen la facultad de activar la ruta", afirmó la funcionaria.

Por su parte, la gerente de la Terminal de Transportes de Santa Marta, Rossana Rodríguez, señaló que la iniciativa responde a una necesidad identificada por el alto flujo de pasajeros que registra este escenario. "En el primer semestre, más de dos millones de personas se movilizaron por la terminal y cerca del 60 % son mujeres que pueden estar siendo vulneradas por violencia de género", indicó.

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La Estación Púrpura contará con personal capacitado para orientar a las víctimas, brindar primeros auxilios emocionales y facilitar el acceso a las entidades competentes, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna frente a casos de violencia basada en género.

Con esta iniciativa, la Gobernación del Magdalena busca fortalecer la articulación institucional para la protección de los derechos de las mujeres y convertir la Terminal de Transportes de Santa Marta en un referente nacional para la atención integral de víctimas en espacios de alta afluencia de público.

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