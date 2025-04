Alcalde de Cartagena anuncia acciones legales por incumplimiento a Masaka Kids

El alcalde Dumek Turbay anunció que iniciarán acciones legales en contra de la empresaria y la agencia de viajes encargados de la visita a Cartagena del grupo de niños africanos “Masaka Kids’ , que quedaron “varados” en la ciudad por falta de tiquetes de regreso a su país de origen.

El alcalde aseguró que una vez conocieron el caso, el Distrito y la Corporación de Turismo se pusieron al frente de la situación y que, incluso, se giraron unos recursos a la agencia de viaje para tramitar los tiquetes, y que estos finalmente no respondieron.

Alcalde Dumel Turbay y niños africanos. Suministrada.

“Había un conflicto entre la empresaria que trajo a los niños y la agencia de viaje que debía expedir los tiquete; indagamos y nos dijeron que hacían falta unos recursos y autorizamos a Corpoturismo para proceder con los recursos, y para nuestra sorpresa, aún así los tiquetes no fueron expedidos. Entonces no solamente hay una problema de la empresaria, hay un problema ahora de la agencia de viajes con nosotros porque unos recursos de Corpoturismo fueron recibidos, y no fueron expedidos los tiquetes. Después de esa circunstancia, Corporturimo asumió el liderazgo, bajo la instrucción nuestra y la aprobación nuestra, y ya se han expedido los tiquetes aéreos de regreso a Uganda están totalmente garantizados, ellos deben estar a las 2:30 de la tarde hoy en el aeropuerto”, explicó el mandatario.

El alcalde enfatizó que esta es una situación que no se puede permitir, pues vulnera la integridad de menores de edad.

“Después que ellos ya estén volando nosotros vamos a iniciar acciones legales contra todos los involucrados en esta difícil situación que involucra a unos niños venidos de otros país, pero que están en nuestra ciudad, y si están en nuestra ciudad son responsabilidad nuestra”, sostuvo.

Acerca del valor de los recursos destinados para el retorno a África de los niños, el alcalde detalló que inicialmente se pagaron cerca de 25 millones de pesos a la agencia de viaje y, ante la falta de respuesta de esta, finalmente se adquirieron tiquetes por un valor superior a los 100 millones de pesos.

“El primer planteamiento para que expidieran los tiquetes era que el empresario o la empresaria no habían cubierto los gastos de regreso, y la agencia de viajes manifestó que la única manera era que se pudieran pagar los 25 millones (…) Lo absolutamente sorprendente es que cuando se hace el aporte económico, la agencia dice que no, que no lo puede hacer, y es ahí que nosotros decimos no vamos a someter a los niños a una pesadilla, y lo que hicimos fue abrir un escenario de expedición de tiquetes con una agencia cercana, amiga, y ya todo está listo, los niños no tienen ningún inconveniente”, precisó.

Los integrantes de “Masaka Kids” tomarán un vuelo con destino a Ámsterdam sobre las 6:00 de la tarde de este martes, y luego continuarán su tránsito a Uganda, en Africa, tras permanecer 15 días en Cartagena donde cumplieron una agitada de visitas y presentaciones con una empresaria vinculada al Festival de Música del Caribe.