Alcalde de Cartagena dice que es “falsa” la denuncia de turista por cobro excesivo de taxi

Luego de que se viralizara en redes sociales el video de una turista santandereana que denuncia que taxistas en el aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, pretendían cobrarle hasta 100.000 pesos por transportarla a un hotel en Bocagrande; el alcalde Dumek Turbay dijo que esta es una denuncia “falsa” y que intentaron comunicarse con la supuesta afectada y nunca respondió.

El mandatario aseguró que “van a llegar hasta el fondo de este caso” y que no permitirá “campañas de desprestigio ni episodios de falsa indignación a expensas de Cartagena , para ganar likes y reproducciones”.

A su vez, a través de su cuenta de X, el alcalde también señaló que no hay reporte de esta denuncia por parte de los uniformados de la Policía adscritos al aeropuerto, y que, incluso, la mujer no tenía ninguna reserva en un hotel de la ciudad.

Sin embargo, Descire Díaz, como figura la mujer en sus redes sociales, le respondió al alcalde desde la ventana de un conocido hotel del barrio Bocagrande, asegurando que su denuncia no era “ninguna mentira”, y que su equipo pudo contactarla en este lugar en cualquier momento.

“Alcalde, le quiero decir que estoy aquí frente a Bocagrande, mire la playa, en un hotel aquí en Cartagena, en el hotel La Regatta, más específicamente, si quiere puede venir y consultar, la reserva la hice yo a mi nombre, y duré más de tres horas en el aeropuerto y es más hasta hablé con un policía y le dice están cobrando 80 y 100 mil pesos, mejor dicho no me quieren llevar por lo que dice en el tiquete, y obviamente yo hice el video desde afuera del aeropuerto de Cartagena donde mostraba la cantidad de taxistas que estaban ahí y no me traían”, contó a través de sus historias de Instagram.

La turista además señaló que decidió hacer pública su denuncia porque tiene como Colombia tiene “derecho” a quejarse.

“Como colombiana tengo derecho a quejarme, porque es increíble que un tiquete que dice $27.500, donde la Policía dice que lo tienen que llevar a uno por esto, y los taxistas no hacen caso; y más allá es insólito que si pagaba los 100.000 si me traían, ahí el carro no se les daña, y más verraco todo es ver que llegan extranjeros y les cobran en dólares, buena platica, y a ellos de una vez la puerta sí se las abrían y móntese al carro (…) entonces esto no es ninguna mentira, esto es la verdad, imagínense que me toco hacer un video porque tengo derecho a quejarme y porque como colombiana no acepto esto”, sostuvo.

Entretanto, en redes sociales la polémica está servida, mientras algunos cuestionan al alcalde por “descalificar” la denuncia de la mujer, especialmente por los múltiples casos que se han registrado en la ciudad; otros aseguran que este tipo de situaciones no deben quedarse en la indignación de redes sociales, sino convertirlas en denuncias efectivas ante las autoridades competentes.