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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alcalde de Manaure habló sobre el caso del vídeo publicado en sus redes de psicóloga herida a tiros

Alcalde de Manaure habló sobre el caso del vídeo publicado en sus redes de psicóloga herida a tiros

Según el último reporte médico de la Clínica Maicao donde la psicóloga estuvo siendo atendida; esta fue dada de alta tras ser intervenida.

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