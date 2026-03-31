Alcalde de Manaure habló sobre el caso del vídeo publicado en sus redes de psicóloga herida a tiros

El alcalde del municipio de Manaure, Jhon Garvis Pimienta, se pronunció en las últimas horas sobre el video pornográfico publicado en sus redes sociales, en el que hacían señalamientos obscenos contra la psicóloga Catherin Torres, de 27 años y en estado de embarazo, quien fue víctima de un ataque sicarial en la terraza de su vivienda en Uribia el pasado domingo 22 de marzo.

“Hackearon mi perfil de Instagram, donde publicaron contenidos que fueron transformados. Catherin Paola Torres, desde la familia Pimienta Amaya queremos expresarte nuestra solidaridad y acompañamiento en este proceso. Ya pusimos la denuncia ante la Fiscalía para esclarecer estos hechos y para que los responsables del hackeo de mi página asuman sus consecuencias”, dijo el mandatario del municipio de Manaure.

Según el último reporte médico de la Clínica Maicao, donde la psicóloga estuvo siendo atendida, esta fue dada de alta tras ser intervenida quirúrgicamente, procedimiento en el que le realizaron una cesárea de emergencia que también le salvó la vida a su hija, quien nació sin complicaciones.

“Estoy esperando sentarme con mi familia, con ambas familias, mis familiares y la familia de Cathe. Ellos tendrán que tomar una decisión y hay que sentarse a organizar para mirar qué decisión se va a tomar frente a este caso”, dijo Eli Meriño, esposo de la psicóloga atacada.



Por el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las investigaciones ni sobre los posibles móviles de este ataque sicarial contra la psicóloga.