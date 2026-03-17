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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Frustran envío de droga desde Bogotá hacia La Guajira en vía de Santander

Frustran envío de droga desde Bogotá hacia La Guajira en vía de Santander

El cargamento, de más de 6 toneladas de marihuana eran transportadas en un tractocamión que cubría la ruta Bogotá hacia La Guajira, está avaluado en más de $8.200 millones de pesos.

Autoridades incautan más de 6 toneladas de marihuana en vía nacional de Barrancabermeja
Imagen de las Autoridades. Caen más de 6 toneladas de marihuana en vía nacional de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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