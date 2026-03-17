Frustran envío de droga desde Bogotá hacia La Guajira en vía de Santander

En un contundente operativo, la Policía Nacional incautó más de 6,6 toneladas de marihuana que eran transportadas en un tractocamión sobre la vía La Lizama, en Barrancabermeja, Santander.

La incautación del cargamento, avaluado en más de 8.200 millones de pesos, representa un fuerte golpe a las finanzas de las redes del narcotráfico que operan en el Magdalena Medio.

De acuerdo con las autoridades, la droga era movilizada en un vehículo que cubría la ruta Bogotá–La Guajira y estaba oculta bajo la modalidad de camuflaje entre cajas de vinagre, con el fin de evadir los controles policiales.

“La Policía Nacional, en la vía que comunica hacia Barrancabermeja, en el sector de La Lizama, logra la incautación de más de 6,6 toneladas de marihuana, este resultado afecta de manera directa al componente del narcotráfico, era transportada en un tractocamión bajo la modalidad de ocultamiento con cajas de vinagre, tratando de evadir a las autoridades", explicó el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio.



La carga cubría la ruta Bogotá hacía La Guajira, el conductor del vehículo fue capturado.

Las autoridades también confirmaron que la marihuana estaba clasificada por 6 colores y calcomanías de dibujos animados y animales, una práctica común en las organizaciones criminales para identificar lotes y destinos del estupefaciente.

Mediante labores investigativas se buscará establecer la procedencia del cargamento, mientras las autoridades señalaron que este resultado permite golpear la cadena del narcotráfico y reiteraron que continuarán cerrando las rutas ilegales que operan en el Magdalena Medio.

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La Policía reiteró que continuará intensificando los operativos en los corredores estratégicos del Magdalena Medio, una región clave para el transporte de drogas en el país, con el objetivo de desarticular estas redes ilegales.