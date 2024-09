Alejandro Char demandó cobros valorización en vía Cartagena-Barranquilla: "No hay derecho"

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó en Meridiano Blu, con Ricardo Ospina, su total desacuerdo con el impuesto de valorización que se cobra en la vía entre Barranquilla y Cartagena.

"No puedo estar más en desacuerdo hasta el punto que ya está demandada en el Consejo de Estado por Barranquilla, entre otras demandas que hay de congresistas allegados a la región. No hay derecho. O sea, no hay derecho que nosotros estemos pagando por una vía que hace 20 años la están haciendo. No sé cuántas veces la han pagado", dijo en Blu Radio.

El alcalde argumenta que no es justo que los habitantes de Barranquilla y los municipios aledaños tengan que pagar este impuesto, considerando que la construcción de la vía ha llevado más de dos décadas y ha sido financiada en repetidas ocasiones.

Además, señala la falta de infraestructura vial en la región, como la ausencia de una doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, lo cual hace que esta sea una de las vías más peligrosas del país. También hace referencia a la inversión que han tenido que hacer en seguridad y energía eléctrica, aspectos que considera deben ser responsabilidad del Gobierno nacional.

Publicidad

"Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Además, nos ha tocado pagar toda este flagelo de la parte eléctrica y estamos, de alguna forma, con el presupuesto de los barranquillero, dotando a la Policía que muchas veces debiera ser obligación del Gobierno nacional", añade Alejandro Char.

El alcalde destaca que la demanda contra el impuesto de valorización ya ha sido presentada en el Consejo de Estado por parte de la ciudad de Barranquilla y otros congresistas de la región. Espera que esta demanda sea escuchada y que el Gobierno nacional reconsidere la implementación de este impuesto.

Publicidad

"Entonces esperemos que el Consejo de Estado nos escuche y ojalá el Gobierno nacional reverse esa posibilidad y cobre valorización donde ya han hecho vías en otros sectores del país donde hay más capacidad adquisitiva", agrega.

Además, afirma que 66.000 predios de Barranquilla tienen que pagar 700.000 millones de pesos en los próximos cinco años.