Alcalde Álex Char celebra que CREG acate orden judicial para modificar fórmula de energía

Luego de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas anunciara que expedirá un proyecto de resolución para habilitar la disminución de las tarifas de energía en el país, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char no tardó en aplaudir esta medida que, según la misma Creg, beneficiará principalmente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Reducciones hasta por $400 en las tarifas de energía esperan usuarios del Caribe

El mandatario barranquillero dijo que le da “mucha alegría que la Creg asuma de manera rápida y responsable la famosa fórmula para el cálculo del costo de la energía en el Caribe”.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró que la CREG avance en una reglamentación que permita bajar las altas tarifas de energía. Aseguró que el Caribe lo que necesita son más subsidios y menores costos por kilovatio hora.

“El Caribe no aguanta más, no aguanta más, lo que pagamos por la energía no se paga en ningún lado del mundo, 1.200 pesos por kilovatio hora y nosotros aquí en el Caribe necesitamos nevera, necesitamos abanico”, dijo.

“Entonces en buena hora recibimos con mucho entusiasmo la intención de la Creg de reformular el costo del kilovatio hora y que ojalá entiendan que aquí en el Caribe se consume más energía, luego entonces, necesitamos más subsidios y menores costos por kilovatio hora”, agregó.

Según la Creg, a partir de la nueva reglamentación en la que está trabajando, “a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 se les reduciría el costo de la opción tarifaria, una vez que el Gobierno Nacional pueda disponer de los recursos necesarios para ello”.

La Comisión agrega que “la norma en consulta promueve la renegociación de contratos del mercado de energía mayorista para lograr otra reducción de las tarifas en ese sentido”.

“El proyecto de resolución para disminución de tarifas propone modificaciones en la normativa vigente con el fin de trasladar a los usuarios beneficios relacionados con la extensión del plazo y la disminución de las tasas aplicadas a los saldos del costo de opción tarifaria”, se lee a su vez en el comunicado emitido por la Creg.